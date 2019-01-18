Набитую тысячей веников «Тойоту» не пустили в Финляндию

Предприимчивому россиянину не удалось вывезти из России три центнера полезной в домашнем хозяйстве продукции.

Как рассказали 18 января в пресс-службе Выборгской таможни, микроавтобус «Тойота» с финскими номерами направлялся в Финляндию через пункт пропуска «Брусничное». Водитель с паспортом РФ проходил контроль, словно забыв о коммерческой партии хозяйственных веников в его автомобиле, и декларацию не подал. Однако от таможенников груз скрыть не удалось. Всего в машине насчитали 1050 веников весом 324 килограмма.

С начала 2019 года Выборгская таможня возбудила 54 дела в отношении тех, кто вёз незадекларированную продукцию. Среди контрабанды, которую отловили на границе, – молочные и мясные продукты питания, табачная продукция, электрооборудование и другие товары.