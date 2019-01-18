«Безнадежна к взысканию». «Межрегионгаз» не готов прощать чеченские долги

Чеченский суд своим решением о списании долгов за газ запустил цепную реакцию — смоленские депутаты призывают прокуратуру выступить «с аналогичным иском в защиту неопределенного круга лиц, проживающих на территории региона».

Александр Миридонов/Коммерсантъ

Популистская выходка парламентариев от КПРФ связана с постановлением Заводского райсуда столицы Чечни, о котором стало известно 18 января. Суд обязал ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» списать восьмилетние долги жителей и предприятий республики. Задолженность в 9 миллиардов рублей признана «безнадежной к взысканию». Для грозненских сбытовиков это потеря двухлетней выручки. Зарегистрированный в Петербурге «Газпром Межрегионгаз» намерен оспорить решение.

С иском в Заводской райсуд Грозного обратился прокурор республики Шарпудди Абдул-Кадыров. Надзорный орган от его имени настаивал: у многих абонентов грозненского «Межрегионгаза» истек срок давности, а компания продолжала слать им уведомления о долгах. Прокуратура ссылалась на трехлетний период, прописанный в Гражданском кодексе, в течении которого «Межрегионгаз», зная о существующей перед ним задолженности, должен был успеть привлечь должников к ответу.

В Чечне испугались протестов

«Межрегионгаз», настаивает прокуратура, обязан был добровольно отказаться от денег и составить акты о списании задолженности за период с 1 января 2007 года по 30 сентября 2015 года. Поведение газовиков в чеченском надзорном ведомстве называют «незаконным бездействием», а задолженность населения – «нереальной к взысканию». Массовые обращения «Межрегионгаза» к должникам, убеждают в прокуратуре, «создавали в обществе социальную напряжённость и могли повлечь протестные выступления населения».

При этом само руководство Чечни, начиная с президента Рамзана Кадырова, последние годы неоднократно публично и безуспешно требовало от абонентов «Межрегионгаза» гасить долги. В октябре прошлого года мэр Грозного Ибрагим Закриев даже уволил за «некачественную работу с населением по вопросам, связанным с погашением задолженности за газ и электричество» глав всех четырех городских районов.

В 2015 году главную чеченскую энергосбытовую компанию «Нурэнерго» (формально подконтрольную Федеральной сетевой компании) за долги в 11 млрд рублей решением совета российского оптового рынка электроэнергии лишили возможности покупать электричество. Статус участника рынка отдали компании «Чеченэнерго» (контрольный пакет – у «Россетей»).

В том же году минпромэнерго Чечни обратилось к полномочному представителю президента России в Северо-Кавказском федеральном округе с просьбой содействовать в списании долгов за свет и газ на 12 млрд и 4,3 млрд рублей соответственно — за 1999 – 2009 годы, время действия контртеррористической операции. В 2014 году с похожей просьбой напрямую к Владимиру Путину обращался чеченский президент Рамзан Кадыров.

18 января пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов в местном телеэфире заявил, что в Чеченской республике нет проблем с уплатой текущих платежей за газ и коммунальные услуги. «Неоднократно ставился вопрос, что эти объёмы газа не могли быть — это нереальная задолженность, – заверил пресс-секретарь Рамзана Кадырова, комментируя историю с иском против «Межрегионгаза». – Задолженность образовывалась во время военных действий, в сложный период. Тогда трудно было даже определить, кто в каком доме жил, когда сотни прорывов газовых сетей от снарядов было. Но я вам говорю, что уже несколько лет в Чеченской республике с этим проблем нет».

Газовики готовы драться

Головная компания, ООО «Газпром межрегионгаз», намерена обжаловать решение Заводского районного суда. В ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» подтверждают это намерение. "Поставщик газа не предоставлял суду документы, из которых следовало бы, что данная задолженность является безнадежной к взысканию", – заявили «Фонтанке» в петербургском офисе «Газпром межрегионгаза».

Общий объем просроченной задолженности всех потребителей на территории Чечни, уточнили в компании, на 1 декабря 2018 года составлял 16,2 млрд рублей, из них долги населения – 13,2 млрд. Самыми крупным должником из списка юрлиц значится грозненское МУП «Теплоснабжение» (2,6 млрд рублей).

В «Межрегионгазе» не стали предсказывать, к каким последствиям могут привести проигрыш в суде и потеря 9 млрд рублей. При этом вся годовая выручка стопроцентно дочернего ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» за последний отчетный 2017 год составила 5,5 млрд рублей, а убыток — 8,9 млрд. Сам «Газпром межрегионгаз» тоже, если верить «Спарк-Интерфакс», работает в убыток. На 882 млрд рублей выручки по итогам 2017 года пришлось 16,2 млрд убытков. То есть выплата задолженности одними только чеченскими должниками могла бы покрыть недостачу.

В «Газпром межрегионгаз Грозный» уверяют, что работают с должниками. В 2018 году компания подала в суд почти 900 персональных исков к жителям Грозного. Большинство из них суд даже не принял к рассмотрению.

Эксперты полагают, что в суде «Межрегионгазу» придется туго. Если газовщики не сумели взыскать свои деньги по долгам старше трех лет — им придется оспаривать довольно четкую норму Гражданского кодекса.

«Фактически можно говорить о том, что руководство Чечни подловило "Газпром" на плохой работе с должниками, – говорит начальник аналитического отдела инвестиционной компании ЛМС Дмитрий Кумановский. – Видимо, давно известную проблему хронических неплатежей жителей республики все-таки придется решать за счет средств «Межрегионгаза».

Аналитик приводит в пример малый и средний бизнес, который, по его словам, помня о трехлетнем сроке давности, изо всех сил стремится успеть добиться результата в судах. «В том числе, чтобы избежать репрессий налоговой, которой все равно, сумели вы получить причитающиеся вам деньги или нет, – рассуждает Дмитрий Кумановский. – Понятно, что большим разветвленным структурам вроде "Газпрома" сложнее проследить за всеми нюансами».

Алексей Дмитриев,

«Фонтанка.ру»