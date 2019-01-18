«Метрострой» высказался об иске от Смольного на 2,8 млрд за «Новокрестовскую» и «Беговую»

Судебные претензии Дирекции транспортного строительства к компании – попытка переложить ответственность. Так в «Метрострое» 18 января высказались по поводу иска на 2,88 млрд рублей от властей Петербурга.

«Согласно банковскому сопровождению, ОАО «Метрострой» затратило на строительство данной линии 35 млрд рублей. Оплачено из них менее 30 млрд. Все платежи осуществлялись через спецсчет с обязательным акцептом (согласованием) со стороны заказчика. До сих пор в ОАО «Метрострой» поступают сметы на уже выполненные работы. Таким образом, Дирекция транспортного строительства нарушает выполнение условий контракта. Предъявление иска в адрес ОАО «Метрострой» – это очередная попытка заказчика переложить ответственность на генерального подрядчика», – сообщили в компании.

Как пояснили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Смольного, иск связан с отказом от оплаты претензии Дирекции транспортного строительства, которую чиновники выставили компании из-за частичного отсутствия исполнительной документации, а также несоответствия предъявленных объёмов работ фактически выполненным.

В то же время в «Метрострое» заявили, что компания выполнила поставленную перед ней задачу и построила станции – участок Невско-Василеостровской линии введен в эксплуатацию 26 мая 2018 года, а станции «Новокрестовская» и «Беговая» обслуживали болельщиков во время чемпионата мира по футболу, что являлось одним из условий проведения данного спортивного события в нашем городе.

«Фонтанка» писала о том, что у ГУП «Петербургский метрополитен» к середине осени накопилось больше 1000 претензий к сданным в мае станциям метро «Новокрестовская» и «Беговая».

Напомним, что последние несколько месяцев выдались для «Метростроя» довольно сложными: с банкротным иском к компании обратилась налоговая инспекция, которая насчитала 788 млн рублей недоимки и арестовала счета компании, рабочие-метростроители бастовали из-за невыдачи зарплат, а сама компания сорвала срок открытия трех новых станций на фиолетовой линии.

Накануне сам «Метрострой» также подал иск к властям города на 849 млн рублей из-за задержек в передаче земельных участков и рабочей документации, необходимых для строительства продолжения фиолетовой линии подземки. Эксперты уверены в том, что единственный выход из сложной ситуации в петербургском метростроением – конструктивные переговоры компании и городских властей.