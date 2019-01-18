Неосторожная смерть патриотов. Члены клуба «Красная звезда» подорвали газетный комплекс

Под завалами Санкт-Петербургского газетного комплекса нашли тела трех подручных реконструктора № 1 Павла Бараненко. Они принесли боеприпас, от него же и погибли.

"Фонтанка.ру"/Архив

Следственный комитет обыскал квартиры участников военно-патриотического клуба «Красная звезда» по делу о пожаре в газетном комплексе. Он начался после детонации снаряда времен Великой Отечественной. Можно сказать, случайных жертв нет. Место взрыва в четырехэтажном здании на Ленинском проспекте, 139, пожарным установить было несложно. Кирпичные стены офиса № 220 на втором этаже были почти полностью разрушены, отсюда же и пошел гулять огонь.

Комнату размером шесть на шесть метров занимает компания по производству и ремонту кассовых аппаратов «АВС Юнисэил ЦТО». Следствие установило, что к менеджеру компании пришли его знакомые. 31-летний Иван Овчаренко раньше работал в ГМЗ «Петергоф». Илья Команкин, которому через десять дней исполнилось бы 30 лет, в свое время был трудоустроен в Государственном комплексе «Дворец конгрессов» Управделами президента в Стрельне. Том самом, где Владимир Путин любит принимать высоких гостей.

Команкина сопровождала 21-летняя беременная супруга. Пока друзья общались, она отошла в дальний конец коридора, в аппарат по продаже шоколадок. При допросе женщина представилась заместителем директора магазина «Лайм» и сообщила, что она с Команкиным и Овчаренко пришла покупать кассовый аппарат. Так как в газетном комплексе действует входной контроль, легко было установить, что визитеры пожаловали около 13.30 – за два с половиной часа до взрыва и пожара. Длительность покупки жена Команкина объяснить не могла.

По предварительной версии, это время менеджер и друзья проводили за деятельным обсуждением общего хобби. Они являются участниками военно-патриотического клуба «Красная звезда». Их общение привело к подрыву боеприпаса времен Великой Отечественной в 220-м офисе и масштабному пожару с обрушением несущих стен и перекрытий между вторым и третьим этажами.

Когда личности погибших установили, следственные бригады выдвинулись к ним домой. «В ходе обысков, произведенных по местам их проживания, были обнаружены и изъяты металлоискатель, муляжи гранат времен Великой Отечественной войны и другие предметы, представляющие интерес для следствия. Основной версией произошедшего является взрыв боеприпаса, добытого погибшими во время поисков», – заявили в пресс-службе ГСУ СК Петербурга.

Вдова Овчаренко в коротком комментарии «Фонтанке» подтвердила смерть мужа, но опровергла его увлечение поисковыми работами на местах боев времен Великой Отечественной войны.

Судя по страницам погибших в соцсетях, они активно участвовали в военных реконструкциях «Красной звезды», основатель организации Павел Бараненко числится у них в друзьях.

Гендиректор «АВС Юнисэил ЦТО» Василий Вагичев уточнил «Фонтанке», что увлечение менеджера военщиной ему неизвестно, боеприпасов и прочих атрибутов реконструкции он в своем офисе никогда не видел.

«Мероприятия «Красной звезды» я посещал в частном порядке, как зритель, но в офисе никогда ее деятельность не обсуждали», – добавил предприниматель.

По его словам, под потолком в 220-м офисе висела «какая-то» сигнализация, но автоматическая система пожаротушения отсутствовала.

«У нас был огнетушитель, приобретенный мной», – говорит Вагичев.

Вопрос о пожарной безопасности в здании перед арендатором не ставился, признает он, хотя тревожные предпосылки имелись. Рядом с 220-м офисом находится дверь неработающего типографского цеха, и последние полгода внутри распиливали оборудование. Собственно, вся типография располагалась на втором этаже. Распил сопровождался задымлениями. Последний раз дым из цеха шел перед Новым годом.

По данным «Фонтанки», погибшие Овчаренко и Команкин родились в Петергофе и начали там сознательную жизнь. В этом пригороде расположена штаб-квартира «Красной звезды», в которой Бараненко держал нильского крокодила. Животное нашли в январе 2018-го при обыске, посвященном уголовному делу о незаконном обороте оружия. За три месяца до этого в Невском районе полицейские остановили нашпигованный стрелковым оружием армейский грузовик «Красной звезды». Крокодил и вооружение обошлись клубу без последствий. Через несколько дней у «Красной звезды» случилась неприятность при салюте с Марсова поля, но тоже без последствий. В апреле 2018-го подручные Бараненко усилили свое присутствие в информационном поле, когда танк клуба проехался по посетителю парка 300-летия и еще парочку человек сбросил с себя. Бараненко попал под суд, но примирился с пострадавшими. Танк ему тоже вернули.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»