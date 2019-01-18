18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-7°C
/ Завтра: -9
$ 66.33р
75.58р
18:23 18.01.2019
Расширенный поиск

Происшествия
18.01.2019 16:43
Печать

Неосторожная смерть патриотов. Члены клуба «Красная звезда» подорвали газетный комплекс

Под завалами Санкт-Петербургского газетного комплекса нашли тела трех подручных реконструктора № 1 Павла Бараненко. Они принесли боеприпас, от него же и погибли.

Неосторожная смерть патриотов. Члены клуба «Красная звезда» подорвали газетный комплекс

"Фонтанка.ру"/Архив

Следственный комитет обыскал квартиры участников военно-патриотического клуба «Красная звезда» по делу о пожаре в газетном комплексе. Он начался после детонации снаряда времен Великой Отечественной. Можно сказать, случайных жертв нет. Место взрыва в четырехэтажном здании на Ленинском проспекте, 139, пожарным установить было несложно. Кирпичные стены офиса № 220 на втором этаже были почти полностью разрушены, отсюда же и пошел гулять огонь.

Комнату размером шесть на шесть метров занимает компания по производству и ремонту кассовых аппаратов «АВС Юнисэил ЦТО». Следствие установило, что к менеджеру компании пришли его знакомые. 31-летний Иван Овчаренко раньше работал в ГМЗ «Петергоф». Илья Команкин, которому через десять дней исполнилось бы 30 лет, в свое время был трудоустроен в Государственном комплексе «Дворец конгрессов» Управделами президента в Стрельне. Том самом, где Владимир Путин любит принимать высоких гостей.

Команкина сопровождала 21-летняя беременная супруга. Пока друзья общались, она отошла в дальний конец коридора, в аппарат по продаже шоколадок. При допросе женщина представилась заместителем директора магазина «Лайм» и сообщила, что она с Команкиным и Овчаренко пришла покупать кассовый аппарат. Так как в газетном комплексе действует входной контроль, легко было установить, что визитеры пожаловали около 13.30 – за два с половиной часа до взрыва и пожара. Длительность покупки жена Команкина объяснить не могла.

По предварительной версии, это время менеджер и друзья проводили за деятельным обсуждением общего хобби. Они являются участниками военно-патриотического клуба «Красная звезда». Их общение привело к подрыву боеприпаса времен Великой Отечественной в 220-м офисе и масштабному пожару с обрушением несущих стен и перекрытий между вторым и третьим этажами.

Когда личности погибших установили, следственные бригады выдвинулись к ним домой. «В ходе обысков, произведенных по местам их проживания, были обнаружены и изъяты металлоискатель, муляжи гранат времен Великой Отечественной войны и другие предметы, представляющие интерес для следствия. Основной версией произошедшего является взрыв боеприпаса, добытого погибшими во время поисков», – заявили в пресс-службе ГСУ СК Петербурга.

Вдова Овчаренко в коротком комментарии «Фонтанке» подтвердила смерть мужа, но опровергла его увлечение поисковыми работами на местах боев времен Великой Отечественной войны.

Судя по страницам погибших в соцсетях, они активно участвовали в военных реконструкциях «Красной звезды», основатель организации Павел Бараненко числится у них в друзьях.

Гендиректор «АВС Юнисэил ЦТО» Василий Вагичев уточнил «Фонтанке», что увлечение менеджера военщиной ему неизвестно, боеприпасов и прочих атрибутов реконструкции он в своем офисе никогда не видел.

«Мероприятия «Красной звезды» я посещал в частном порядке, как зритель, но в офисе никогда ее деятельность не обсуждали», – добавил предприниматель.

По его словам, под потолком в 220-м офисе висела «какая-то» сигнализация, но автоматическая система пожаротушения отсутствовала.

«У нас был огнетушитель, приобретенный мной», – говорит Вагичев.

Вопрос о пожарной безопасности в здании перед арендатором не ставился, признает он, хотя тревожные предпосылки имелись. Рядом с 220-м офисом находится дверь неработающего типографского цеха, и последние полгода внутри распиливали оборудование. Собственно, вся типография располагалась на втором этаже. Распил сопровождался задымлениями. Последний раз дым из цеха шел перед Новым годом.

По данным «Фонтанки», погибшие Овчаренко и Команкин родились в Петергофе и начали там сознательную жизнь. В этом пригороде расположена штаб-квартира «Красной звезды», в которой Бараненко держал нильского крокодила. Животное нашли в январе 2018-го при обыске, посвященном уголовному делу о незаконном обороте оружия. За три месяца до этого в Невском районе полицейские остановили нашпигованный стрелковым оружием армейский грузовик «Красной звезды». Крокодил и вооружение обошлись клубу без последствий. Через несколько дней у «Красной звезды» случилась неприятность при салюте с Марсова поля, но тоже без последствий. В апреле 2018-го подручные Бараненко усилили свое присутствие в информационном поле, когда танк клуба проехался по посетителю парка 300-летия и еще парочку человек сбросил с себя. Бараненко попал под суд, но примирился с пострадавшими. Танк ему тоже вернули.

Александр Ермаков,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Фото предоставлено пресс-службой «Строительный трест»
18.01.2019 15:50

«Строительный трест» поддерживает танцевальный фестиваль Crystal Ball

Компания «Строительный трест» выступит официальным партнером Открытого международного танцевального фестиваля «Crystal Ball 2019», который состоится с 19 по 20 января в Санкт-Петербурге.
ГК «Эталон»
18.01.2019 12:10

Группа «Эталон» открыла центр заселения в ЖК «Самоцветы»

С декабря 2018 года идет заселение третьего корпуса в жилом комплексе «Самоцветы» по адресу: Уральская улица, дом 6, стр. 1, который был сдан в эксплуатацию в середине сентября 2018 года. Группа «Эталон» для удобства будущих собственников открыла в жилом комплексе центр заселения.
Setl City
18.01.2019 11:42

Setl City сдала два дома пятой очереди ЖК «Чистое небо»

Setl City ввела в эксплуатацию дома 5.1 и 5.2 пятой очереди ЖК «Чистое небо» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Корпуса распложены вдоль Комендантского пр. Общая площадь квартир в них – около 70 тыс. кв. м.
предоставлено компанией ARKAN
18.01.2019 11:33

Toyota Camry вернулась владельцу

Благодаря поисковой закладке ARKAN Pulsar 16 января владельцу вернулся угнанный накануне автомобиль Toyota Camry.
ГК «Эталон»
18.01.2019 11:30

ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ» получил аккредитацию еще одного банка

Жилой комплекс комфорт-класса «Охта Хаус», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А, аккредитован АО «КБ ДельтаКредит».
ГК «Полис Групп»
17.01.2019 16:00

В 3-й очереди ЖК «Полис на Комендантском» возводят 11 этаж

Компания «Полис Групп» продолжает строительство ЖК «Полис на Комендантском» в Приморском районе Петербурга рядом с Юнтоловским лесопарком.
ЗАО «Ленстройтрест»
17.01.2019 14:03

Проекты ГК «Ленстройтрест» примут участие в премии Move Realty Awards 2019

Девелопер «Ленстройтрест» примет участие в ежегодной профессиональной премии в сфере недвижимости Move Realty Awards 2019. Проекты компании поборются за награды в нескольких номинациях.
«Лидер Групп»
17.01.2019 13:23

Специальная цена на квартиры с отделкой в ЖК VITAMIN

Квартиры с полной отделкой в новом жилом комплексе VITAMIN от компании «Лидер Групп» теперь по уникальной цене – от 60 000 рублей за квадратный метр.
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
17.01.2019 13:08

Новоселы едут в Шушары

Разрешение на ввод в эксплуатацию получил очередной дом СК «Дальпитерстрой» - по адресу ул. Вишерская, 1, корпус 2.
Setl Group
17.01.2019 12:51

Сотрудники Setl Group собрали корм и лекарства для животных из приютов

Сотрудники Setl Group приняли участие в традиционной для холдинга благотворительной акции, направленной на помощь животным из петербургских приютов. В предновогодние дни работники компании собрали более 130 кг сухого и влажного корма для кошек и собак, большое количество лекарственных препаратов и средств бытовой химии.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
17.01.2019 12:34

Врио Губернатора Александр Беглов посетил новые детские сады от Группы «Эталон»

Врио Губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов провел плановый объезд строящихся и сданных в 2018 году социальных учреждений Санкт-Петербурга, среди которых были детские сады в ЖК «Самоцветы» и квартале «Галактика». Объекты построила компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).
Фото предоставлено PR-службой Liberte Cafe
17.01.2019 12:28

В Liberte Сafe будет Линда и резиденты проекта «Monte Carlo MANIA»

18 января в Liberte Cafe можно будет вживую услышать «Ворону», «Цепи и кольца», «Мало огня» и другие хиты главной певицы 90-х. 19 января за диджейский пульт встанут Alexey crAne, Katya Zimcerla и Ksky, а на танцполе будут отдыхать под красивую хаус-музыку. Вход на мероприятия свободный (18+).