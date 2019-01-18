Задержанной в Финляндии по запросу США россиянке вновь отказали в освобождении из-под ареста
Суд Варсинайс-Суоми 18 января оставил под арестом гражданку РФ Миру Тэраду, которую финские власти задержали по запросу американского Интерпола в декабре 2018 года в аэропорту Хельсинки-Вантаа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката задержанной.
Россиянка повторно ходатайствовала о том, чтобы суд отправил её под подписку о невыезде. В первый раз ей отказали в смягчении меры пресечения 2 января.
Соединённые Штаты, где Тэрада подозревается в наркотическом преступлении и отмывании денег, должны предоставить документы и запрос об экстрадиции до 29 января, в противном случает россиянку освободят. Вопрос об экстрадиции будут решать минюст и Верховный суд Финляндии.
Справка:
Мира Тэрада (до 2017 года – Оксана Вовк) была задержана 15 декабря в аэропорту Хельсинки-Вантаа, когда она направлялась в Испанию вместе со своей матерью. На границе сработало "красное предупреждение" Интерпола, который подозревает Тэрада в отмывании денег и контрабанде наркотиков в США, где она жила с 2013-го по 2016 год. Ей грозит 40 лет тюрьмы. Окончательное решение об экстрадиции или освобождении Тэрада вынесет министерство юстиции Финляндии. Перед этим попросят высказать мнение Верховного суда.
По данным "Фонтанки", в России у Тэрада собственности нет.
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