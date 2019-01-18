Задержанной в Финляндии по запросу США россиянке вновь отказали в освобождении из-под ареста

Суд Варсинайс-Суоми 18 января оставил под арестом гражданку РФ Миру Тэраду, которую финские власти задержали по запросу американского Интерпола в декабре 2018 года в аэропорту Хельсинки-Вантаа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката задержанной.

Россиянка повторно ходатайствовала о том, чтобы суд отправил её под подписку о невыезде. В первый раз ей отказали в смягчении меры пресечения 2 января.

Соединённые Штаты, где Тэрада подозревается в наркотическом преступлении и отмывании денег, должны предоставить документы и запрос об экстрадиции до 29 января, в противном случает россиянку освободят. Вопрос об экстрадиции будут решать минюст и Верховный суд Финляндии.