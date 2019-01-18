Вылетевшая на остановку у «Академической» иномарка «жестко» сбила женщину

В ДТП на остановке в Калининском районе Петербурга пострадал один пешеход. Травмы у женщины серьезные.

В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти сообщили подробности аварии на Гражданском проспекте. По предварительным данным, 18 января около 14:45 у дома 88, недалеко от метро «Академическая», водитель автомобиля Nissan Tiida не справился с управлением и вылетел на автобусную остановку, где сбил женщину-пешехода.

«Там в бабушку машина влетела, ее на скорой увезли, – пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Екатерина. – Говорят, в неё жёстко там въехали».

Возраст пострадавшей уточняется. По информации ГИБДД, женщина получила тяжелые травмы.

«На этом участке уже третья авария за два дня. Первые две без пострадавших. Вчера «Рено» заборчик сломала. Сегодня вот ещё один поскользнулся», – отмечает участница группы Елена.

По данным «Фонтанки», автомобиль принадлежит 51-летнему петербуржцу. Иномарку он водит бережно, за нарушение ПДД привлекался однажды – в 2014 году.