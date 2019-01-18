Здания «Су-155» на Выборгской набережной ушли с торгов. Казармы на Римского-Корсакова не заинтересовали покупателей

Активы обанкротившегося «Су-155» в Петербурге раскупают с переменным успехом. Здания на Выборгской набережной перейдут к новому собственнику, на казармы в Адмиралтейском районе претендентов не нашлось. Информация об этом накануне появилась на сайте электронной площадки «Новые информационные сервисы».

Победителем в торгах на покупку двух нежилых зданий общей площадью 136 кв. метров по адресу: Выборгская набережная, 55, корпуса 1 и 2, и участков под ними стала компания «Пенискула». Стартовая цена лота составляла 30,6 млн рублей. Участник предложил приобрести объекты за 39,8 млн рублей.

Ни одной заявки не поступило на торги по другому активу обанкротившейся компании – казармам Морского гвардейского экипажа на проспекте Римского-Корсакова, 22. Постройка XVIII века является объектом культурного наследия регионального значения, но здание находится в неудовлетворительном состоянии.