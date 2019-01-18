Происшествия
В Ленинградской области загорелся магистральный газопровод. Пламя вспыхнуло вдали от жилых домов
Возгорание на новой ветке магистрального газопровода ликвидируют в Тихвинском районе Ленинградской области 18 января. Открытый огонь уже потушен.
Как сообщили «Фонтанке» в областном МЧС, возгорание произошло на 460-м км газопровода в районе деревни Овино. Новая ветка проходит вдали от жилых домов, газоснабжение района от неё не зависит.
В пресс-службе уточнили, что спасатели 61-й пожарно-спасательной части уже прибыли на место. Пламя, которое, по данным 47news, поднималось на 20 метров, потушено. В результате случившегося никто не пострадал.
Оборудование отключено, в ближайшее время специалисты будут выводить остаточный газ из участка газопровода.