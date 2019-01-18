Легковушка протаранила автобусную остановку у метро «Академическая». Очевидцы сообщают о пострадавших

О серьезной аварии в Калининском районе Петербурга днем 18 января сообщают очевидцы. На месте работают скорые.

По информации участников групп «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», в районе дома 88 по Гражданскому проспекту, около станции метро «Академическая», легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта. Есть пострадавшие, пишут очевидцы.

На кадрах с места ДТП видно, что машина въехала прямо в павильон, а на месте работают машина скорой помощи и реанимобиль.

Подробности произошедшего выясняются.

видео ДТП и ЧП | Санкт-Петербург