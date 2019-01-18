Смольный подал иск к «Метрострою» на 2,8 млрд рублей за «Новокрестовскую» и «Беговую»

СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» подала иск к компании «Метрострой» в Арбитражный суд Петербурга. Сумма требований – 2,88 млрд рублей. Информация об этом размещена на сайте «Электронное правосудие».

«Иск направлен в ответ на отказ ОАО «Метрострой» добровольно удовлетворить претензию ДТС по контракту на строительство участка Невско-Василеостровской линии», – пояснили «Фонтанке» 18 января в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Как добавили в ведомстве, причиной иска послужили частичное отсутствие исполнительной документации, а также несоответствие предъявленных объёмов работ фактически выполненным. «Фонтанка» писала о том, что у ГУП «Петербургский метрополитен» к середине осени накопилось больше 1000 претензий к сданным в мае станциям метро «Новокрестовская» и «Беговая».

Напомним, что последние несколько месяцев выдались для «Метростроя» довольно сложными: с банкротным иском к компании обратилась налоговая инспекция, которая насчитала 788 млн рублей недоимки и арестовала счета компании, рабочие-метростроители бастовали из-за невыдачи зарплат, а сама компания сорвала срок открытия трех новых станций на фиолетовой линии.

Накануне требований ДТС сам «Метрострой» также подал к ней иск на 849 млн рублей из-за задержек в передаче земельных участков и рабочей документации, необходимых для строительства продолжения фиолетовой линии подземки. Эксперты уверены в том, что единственный выход из сложной ситуации – конструктивные переговоры компании и городских властей.