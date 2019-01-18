«Строительный трест» поддерживает танцевальный фестиваль Crystal Ball

Фото предоставлено пресс-службой «Строительный трест»

Компания «Строительный трест» выступит официальным партнером Открытого международного танцевального фестиваля «Crystal Ball 2019», который состоится с 19 по 20 января в Санкт-Петербурге.

Мероприятие проходит в Северной столице в восьмой раз, в нем принимают участие лучшие пары мира, а мастерство танцоров оценивают приглашенные легенды мирового бального танца из 12 стран: Австрии, Дании, Германии, Италии, России, США и др. Главный трофей фестиваля – хрустальный кубок, который из года в год передается от чемпиона к чемпиону.

В 2019 году в Crystal Ball примут участие более 700 танцоров из 15 стран мира. В 2019 году турнир сохранил международный статус Open to the World Competition, а также приобрел новый официальный титул от Всемирного танцевального совета (WDC) – European Cup – среди профессионалов в латиноамериканской программе.

«Мы с удовольствием поддерживаем мероприятия, которые одновременно знакомят аудиторию с искусством и спортом, а также демонстрируют преимущества здорового образа жизни. Кроме того, профессиональный международный танцевальный фестиваль – это красиво, современно и зажигательно», – комментирует директор по продажам компании «Строительный трест» Сергей Степанов.

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