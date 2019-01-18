На Крещение православные священники освятят воду во всех океанах планеты

Духовенство Русской православной церкви освятит воды Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов. Проводить церемонию в Крещение, 19 января, будут священнослужители из приходов в прибрежных населённых пунктах.

Так, настоятель прихода в Рейкьявике священник Тимофей Золотуский выйдет на берег Атлантики. Северный Ледовитый океан будет освящен через море Лаптевых, с берега самой северной части Якутии — посёлка Тикси. Индийский океан в районе Персидского залива освятит глава Русской православной церкви в ОАЭ архимандрит Александр (Заркешевий). А воды Тихого — с российского побережья в районе Японского и Охотского морей (в бухте Новик в Приморье и в бухте Гертнера Магаданской области), а также с побережья Сиамского залива в Таиланде.

По православной традиции в праздник Богоявления воду освящают не только в храмах, но и в открытых водоёмах, 18 января напомнили «Интерфаксу» священники Московского патриархата. Моря и океаны они освящают не первый год.

Праздник в память Крещения Господня в водах реки Иордан православные христиане отмечают 19 января. В этот день верующие проводят обряд омовения.