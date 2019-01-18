Лукашенко: Кое-кому в России Украины не хватает?

Президент Белоруссии высказался против попыток политиков столкнуть белорусов и россиян.

«Я иногда задаю этот вопрос сам себе, но сегодня скажу публично: неужели кое-кому в России Украины не хватает? Неужели надо обязательно создать проблему на ровном месте? Ну нет у вас возможности компенсировать нам потери от этого налогового маневра. Господь с вами», – цитирует 18 января Александра Лукашенко белорусское агентство БЕЛТА.

Он предположил, что в случае конфликта «завтра, даже если в Беларуси не будет отморозков, которые будут бить русских, нам их подкинут». После чего эти кадры могут появиться в Интернете. «Вот в чем опасность эскалации этого процесса», – резюмировал глава государства.

Лукашенко, впрочем, заверил, что в Белоруссии такой сценарий реализован не будет, так как страна готова жестко ответить на вызовы. «Правоохранительные органы получили соответствующее указание пресекать подобные вещи жесточайшим образом и разбираться», – пояснил белорусский президент.

Глава бывшей советской республики настаивает, что его страна не просит денег от РФ, но настаивает на равных условиях. «Если мы создали общий рынок – мы, небольшая страна, и гигант Россия... Вы что, боитесь конкуренции? Давайте на этом рынке конкурировать. Нет – надо палки в колеса. <...> И мы свое счастье будем искать на равных условиях», – заявил Лукашенко.

В 2019 году в России стартовал налоговый маневр в нефтяной отрасли. Он предполагает постепенное снижение к 2024 году экспортной пошлины на нефть, нефтепродукты и газ с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В результате нефть, поставлявшаяся прежде в Белоруссию по внутрироссийским ценам, будет продаваться по более высоким мировым. Также Минск лишится части экспортной пошлины от перепродажи российской нефти в Европу.

В декабре белорусский президент Александр Лукашенко оценивал потери своей страны от российских реформ в 10 миллиардов долларов и утверждал, что Москва отказывается от обещанной ранее компенсации.