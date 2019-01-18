Беглов борется со снегом в куртке, как у Путина, только лучше

Вслед за «лопатой Беглова» символом борьбы властей Петербурга с последствиями стихии вполне может стать оранжевое полупальто исполняющего обязанности губернатора, в котором он выходит на осмотр города.

фото: пресс-служба губернатора

Если в методах Александр Беглов пытается быть новатором, то в одежде он, несмотря на яркий цвет, остается консерватором. Тот же бренд носили и его предшественник, и президент. Правда, у губернатора эксклюзивная версия.

Во время снегопада в Санкт-Петербурге в ночь на 18 января и.о. губернатора отправился на инспектирование улиц в ярко-оранжевом пуховом полупальто, которое гармонировало с выгнанной снегоуборочной техникой и спецовками работников ЖКХ. Впрочем, зимняя куртка градоначальника – не типовая. На груди красуется герб города, а на плече можно разглядеть небольшой логотип Red Fox.

В одноименной петербургской компании, занимающейся выпуском спортивной одежды, в том числе и для зимних условий, «Фонтанке» подтвердили, что на Беглове их продукция. «Это экспериментальная модель. Куртка была изготовлена по заказу pr-службы администрации города», – рассказала продакт-менеджер Мария Малкова. По ее словам, точно такую же куртку, как у Беглова, купить нельзя. Специально для и.о. губернатора были изменены длина и конструкция наружной ветрозащитной планки. Ему, по версии производителя одежды, необходимо модернизированное удлиненное пальто «для работы на объектах». Похожие базовые модели стоят около 30 тысяч рублей, однако бегловского оранжевого цвета там нет.

Для обхода города у петербургского градоначальника есть похожая парка более сдержанного темно-синего цвета, на которой нет никаких логотипов, зато красуется герб. Просмотрев хронику на сайте Смольного можно обнаружить, что председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин тоже стал ходить в такой же темно-синей куртке.

Фото: пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга

Любопытно, что предыдущий губернатор Петербурга, Георгий Полтавченко, который занимал свою должность почти 7 лет, выбирал для зимы продукцию той же марки, правда, отдавая предпочтение более классической расцветке. Его модель, впрочем, не была эксклюзивной, и ее до сих можно купить за 10 тысяч рублей.

Любовь к одинаковой зимней одежде петербургской власти может быть не случайна, так как тренды в моде задает Владимир Путин. Несмотря на большую коллекцию зимней одежды, куда входят, например, Canada Goose, Alpha Industries и Bogner, для посещения архипелага Земля Франца-Иосифа президент выбрал куртку насыщенного кроваво-красного цвета петербургского производства. (Похожая модель в президентском красном цвете до сих пор есть в Интернете. В компании Red Fox отметили, что на Путине парка Kodiak GTX, на которую прикрепили шевроны с флагом и гербом, а также вышили инициалы главы государства. Никакого индивидуального пошива для президента, как для петербургского врио, не было.)

Фото: Пресс-служба президента РФ

Такую же экипировку для снегов Русского Севера выбрал и премьер-министр. Дмитрий Медведев по яркости курток, пожалуй, может оставить позади всех других представителей власти, даже Беглова с оранжевым полупальто. Так, для своего блога он надел ярко-желтую модель от Woolrich Woolen Mills (цена около 3 тысяч рублей).

Компанию Red Fox (основное юрлицо – ООО «Производственная компания "Рэд Фокс"») основал 65-летний мастер спорта международного класса по альпинизму Александр Глушковский. Он неоднократный чемпион и призер первенств СССР по альпинизму. За его плечами пятнадцать восхождений на вершины выше 7000 метров. Партнером Глушковского и директором «ПК Рэд Фокс» является 56-летний инженер-электронщик Владислав Мороз, выпускник ЛЭТИ и тоже профессиональный альпинист.

Компания закончила 2017 год с выручкой 810 млн рублей. В конце 2018-го выиграла конкурс на поставку специальной климатической одежды для нужд Российской научной арктической экспедиции на архипелаге Шпицберген.

Евгений Богданов, «Фонтанка.ру»