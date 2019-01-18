"Духовник Путина" митрополит Тихон Шевкунов извинился за пьяного священника, устроившего ДТП

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) принёс извинения женщине, которая пострадала в ДТП в Великолукском районе Псковской области 12 января. Виновником называют местного священника иеродиакона Андрей Парфёнов.

"Хотелось бы принести глубокие свои извинения за печальное для конкретного человека событие. Надеюсь, всё будет благополучно. В этом, к сожалению, виновен священник. Всякий раз это болезненная и постыдная история, особенно, потому что виновник был в нетрезвом состоянии. Никаких оправданий здесь нет. Мы и в Псковской епархии, и в Великолукской поставим серьёзный вопрос о самой возможности, чтобы это могло бы произойти [ещё раз]", – цитирует заявление Шевкунова "МК в Пскове".

Митрополит уточнил, что епархия сделает всё, что сможет. К пострадавшей женщине придёт руководитель отдела по социальному служению – отец Андрей. «Никаких оправданий здесь нет», – подчеркнул митрополит Тихон. Об уголовной ответственности виновника ДТП "духовник Путина" ничего не сказал.

Только через 4 дня, после обнародования информации об этом ДТП в СМИ, псковская епархия сообщила, что священнослужитель временно запрещён в служении. Ещё через день епархия признала, что их священник был пьян. Сам участник ДТП отрицал, что был нетрезв и заявлял, что лишь причащался.

В результате лобового столкновения Toyota Camry священника с Daewoo Nexia, в которой помимо водителя находились три пассажира, пострадала 43-летняя женщина. У неё зафиксированы сотрясение мозга, переломы рёбер и костей таза.

Тихон Шевкунов стал митрополитом Псковским и Порховским в мае 2018 года. Он также стал настоятелем Свято-Троицкого Кафедрального собора в Пскове и Псково-Печерского мужского монастыря, который в ноябре посетил президент Путин.

Псковские СМИ сообщали о решении Тихона запретить частные экскурсионные туры в монастыре. Этим займется монастырская экскурсионная служба. Кроме того, благодаря протекции Шевкунова, во Пскове планируют построить мультимедиа-комплекс, известный как исторический парк "Россия – моя история".