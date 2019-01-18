Хаски собирается отстаивать право «петь свою музыку» в ЕСПЧ

Адвокат рэпера Дмитрия Кузнецова, выступающего под сценическим псевдонимом Хаски, подал жалобу в Европейский суд по правам человека из-за незаконного ареста артиста в Краснодаре.

Об этом 18 января пишет «Газета.ру» со ссылкой на ТАСС.

«Мной в ЕСПЧ подана жалоба в интересах рэп-исполнителя Хаски в связи с незаконным лишением его свободы до суда, незаконно назначенным административным арестом, нарушением права на справедливое судебное разбирательство и нарушением права свободно выражать свое мнение», — отметил адвокат Алексей Аванесян.

Ранее у Хаски с его туром «Проказа» возникали проблемы в разных городах: концерты отменяли, а в Краснодаре исполнителя отправили под арест. В Петербурге накануне концерта в клуб А2 нагрянул с проверкой Роспотребназдор, но никаких нарушений не выявил.