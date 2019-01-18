За снежный четверг на КАД и федеральные трассы Ленобласти высыпали более тысячи тонн соли

Кольцевую автодорогу Петербурга и федеральные трассы Ленобласти 17 января от снега расчищали 367 единиц техники и 750 сотрудников подрядных организаций. Снегопад перевел дорожников на усиленный режим работы.

Как 18 января сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», для уборки снега на девяти федеральных дорогах, проходящих по территории Петербурга и области (включая КАД), накануне задействовали 184 комбинированные дорожные машины (КДМ), 39 погрузчиков и 45 тракторов со снегоочистительным оборудованием. Кольцевую убирали 55 КДМ и 180 рабочих.

За сутки на обработку проезжей части магистралей дорожники израсходовали 1864 кубометра пескосоляной смеси и 1110 тонн соли, в том числе 690 тонн соли было высыпано на КАД.

Сегодня, 18 января, в Петербурге и Ленобласти, по прогнозу синоптиков, в течение дня будет идти снег и возможны метели. Ожидается, что за день выпадет 5 – 10 см, а местами 12 – 15 см снега. Обстановку на федеральных трассах отслеживают круглосуточно и в режиме онлайн при помощи дорожных контроллеров, метеостанций, камер и транспортных детекторов.

Водителей просят быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать безопасную скорость и дистанцию, учитывая погодные условия, а также не мешать работе дорожной техники.