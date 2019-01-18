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Общество
18.01.2019 15:15
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В Германии возложили на Россию ответственность за сохранение ракетного договора с США

МИД ФРГ считает, что именно российская сторона может сохранить договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого 2 февраля в одностороннем порядке собираются выйти США. Для того, чтобы убедить российскую сторону принять меры, в Москву вылетел министр иностранных дел Германии.

«Он [ДРСМД] 30 лет обеспечивал безопасность в Европе и остается краеугольным камнем европейской архитектуры безопасности, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы сохранить этот договор», – цитирует 18 января Хайко Мааса ТАСС.

Во время встречи с Сергеем Лавровым глава немецкого внешнеполитического ведомства заверил, что Россия может спасти договор. «Мы видим, что ведутся переговоры, что российская сторона готова продолжать эти переговоры, чтобы использовать оставшееся время для того, чтобы ответить на вопросы и предоставить информацию, внести свой вклад в то, чтобы ДРСМД был сохранен», – заявил Маас.

ДРСМД – один из ключевых договоров "холодной войны". Подписан между США и СССР в 1987 году. Согласно договору, страны обязаны отказаться от использования и дальнейшего производства крылатых и баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности. Срока соглашение не имеет. Президент России Владимир Путин ранее заявил о намерении продолжать диалог с США по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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