Газетный комплекс в Петербурге подорвали члены патриотического клуба «Красная звезда»

Погибшие при взрыве и пожаре в Санкт-Петербургском газетном комплексе состояли в патриотическом клубе «Красная звезда». По предварительным данным, на втором этаже здания взорвался боеприпас, добытый ими при раскопках.

Как стало известно «Фонтанке» 18 января, родственники опознали всех погибших при пожаре в комплексе на Ленинском проспекте, 139. Это менеджер компании «АВС Юнисэил ЦТО» и двое его знакомых, 31-летний Иван Овчаренко и 29-летний Илья Команкин. Вместе с ними была супруга Команкина, но она в момент взрыва находилась в дальнем конце коридора, покупала в автомате кофе. По другим данным – шоколадку.

Овчаренко и Команкин, по версии следствия, занимались поисковыми работами на местах боев времен Великой Отечественной войны. Вдова Овчаренко в беседе с «Фонтанкой» эту информацию опровергла: «Они поисками не занимались».

Судя по страницам погибших в соцсетях, они активно участвовали в военных реконструкциях и состояли в клубе «Красная звезда» – ключевом организаторе военизированных мероприятий в Петербурге.

По данным СК, в квартирах погибших нашли металлоискатель, муляжи гранат и другие характерные предметы.

Санкт-Петербургский газетный комплекс – филиал акционерного общества «Первая образцовая типография», принадлежащего Росимуществу. В сентябре 2018 года он перестал оказывать полиграфические услуги, большинство помещений было сдано в аренду. МЧС находило многочисленные нарушения пожарной безопасности. В комплексе, в частности, отсутствуют автоматические установки пожаротушения. После взрыва огонь распространился по второму и третьему этажам, между ними рухнули перекрытия.