В газетном комплексе Санкт-Петербурга взорвался боеприпас. Установлена причина пожара с тремя погибшими

Причиной пожара в Санкт-Петербургском газетном комплексе стал взрыв боеприпаса. Об этом заявил Следственный комитет.

Как сообщает ведомство 18 января, основной версией пожара является взрыв боеприпаса, добытого погибшими во время поисков. Установлены личности менеджера компании по ремонту кассовой техники и двух его знакомых.

Взрыв произошел на втором этаже комплекса в офисе 220, который занимает компания «АВС Юнисэил ЦТО». После детонации снаряда обрушились перекрытия, потолок и возник пожар. Тела погибших нашли после разбора завалов. «По предварительным данным, погибшие занимались поисковыми работами на местах боев времен Великой Отечественной войны. В ходе обысков, произведенных по местам их проживания, были обнаружены и изъяты металлоискатель, муляжи гранат и другие предметы, представляющие интерес для следствия», – уточняет ГСУ СК Петербурга.

Уголовное дело возбуждено по статье 109 «Причинение смерти по неосторожности». При взрыве и пожаре пострадали также две женщины и один мужчина.