Правительство РФ обязало застройщиков устанавливать стеклопакеты, которые легко вылетают от взрыва

В новом своде правил по проектированию газовых систем в жилых домах ужесточены меры безопасности. Теперь обязательны газовые сигнализации и легко выбиваемые взрывом стеклопакеты.

Документ обнародован на официальном сайте Минстроя. Один из его пунктов — это необходимость оснащать дома системами контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа. Это относится как к теплогенераторным, так и к квартирам.

Кроме того, появилась обязанность устанавливать легковыбиваемые окна. Это необходимо для погашения давления в случае взрыва и обеспечения устойчивости здания.

Введение новых правил произошло после двух взрывов, причиной которых, как предполагается, стала утечка бытового газа. Утром 31 декабря взорвался подъезд десятиэтажки в Магнитогорске. Погибли 39 человек. Спасатели разбирали завалы 4 дня. Под обломками живыми были найдены шесть человек. При этом часть жителей Магнитогорска высказали предположение, что взрыв дома на Карла Маркса – это теракт, и связали его с взорвавшейся «ГАЗелью», по которой якобы стреляла полиция.

14 января произошел взрыв и последующее обрушение перекрытий в жилом доме в Шахтах.

Пять человек погибли, из-под завалов спасли семь человек.