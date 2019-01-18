Финский «футболист года» Роман Ерёменко переходит в «Ростов»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Ерёменко, выступавший за сборную Финляндии, переходит в «Ростов» на 2,5 года. Об этом 18 января сообщается на сайте ростовского клуба.

О расторжении контракта со «Спартаком» стало известно 9 января.

«Ростов-на-Дону для Романа не чужой город: его отец Алексей Ерёменко родился в Новочеркасске и начинал карьеру в «Ростсельмаше», а родной брат Алексей родился именно в нашем городе», – отмечается на сайте ФК «Ростов».

Ерёменко дважды становился спортсменом года в Финляндии по версии Футбольной федерации страны.

Напомним, в 2016 году УЕФА дисквалифицировала Романа Ерёменко на два года, после того, как в его допинг-пробе нашли следы наркотических веществ. Первый матч после вынужденного перерыва в карьере он провёл в октябре 2018-го.