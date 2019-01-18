Снегопад удвоил число аварий на дорогах Ленобласти и ДТП с пострадавшими в Петербурге

Прошедший 17 января в Петербурге и Ленобласти снегопад традиционно привел к росту числа ДТП. В области их количество по сравнению с предыдущими сутками выросло в два раза, а число пострадавших – втрое.

Как сообщается 18 января в группе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти "ВКонтакте", за минувший день в городе на Неве зафиксировали 577 дорожных аварий, в том числе 13 – с пострадавшими. Травмы получили 13 человек, среди которых четверо детей. Для сравнения, 16 января в Петербурге произошло 485 ДТП, а пострадавшие были в семи случаях – вдвое меньше, чем в день снегопада. Травмы в них получили 10 взрослых.

В Ленобласти за снежный четверг зафиксировали 142 аварии против 76 случаев днем ранее. Из них 7 серьезных, в которых пострадали 9 человек, включая трех детей, а четверо погибли. Днем ранее произошло только два серьезных ДТП, где пострадали двое взрослых.

Самое тяжелое ДТП 17 января произошло на трассе «Скандинавия». Вечером там столкнулись Hyundai Solaris и Volkswagen Multivan. В результате погибли пассажиры: 24-летняя женщина и ее 6-месячная дочь. Водителя «Соляриса» увезли в больницу в тяжелом состоянии. Несколькими часами ранее на дороге Петербург – Морье в столкновении Daewoo Matiz и Peugeot погибла водитель «Матиза». А утром на трассе «Нарва» столкнулись Chevrolet Lanos и «ГАЗели», в результате чего травмы получили женщина-водитель «Шевроле» и два ее малолетних пассажира. Все три аварии стали следствием выезда на «встречку».

В Петербурге снегопад изрядно осложнил жизнь и водителям, и пешеходам. «Жуткий гололёд и снежная каша», как описывали обстановку на дорогах горожане, к вечеру собрали 10-балльные пробки. Транспорт буксовал в снегу, и пассажирам не раз приходилось вызволять из снежного плена маршрутки и автобусы. «Пассажиравтотранс» 18 января выразил за это официальную благодарность.