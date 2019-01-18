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Общество
18.01.2019 14:34
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Лавров: Путин согласился допустить в Керченский пролив специалистов из Франции и Германии

Президент РФ Владимир Путин согласился на предложение канцлера Германии Ангелы Меркель о допуске германских и французских специалистов в Керченский пролив, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом 18 января.

"Уже больше месяца назад канцлер Меркель просила президента Путина разрешить германским специалистам приехать в район Керченского пролива и посмотреть, как осуществляется проход через эту акваторию, учитывая, что необходимо соблюдать нормы безопасности... И президент Путин тут же согласился", – цитируют Лаврова российские информагентства .

Он добавил, что некоторое время спустя Меркель попросила, чтобы германские специалисты приехали вместе с французскими, и на это Путин тоже согласился.

Лавров сообщил, что Маас передал ему предложение, "которое "упаковывает" эту простую поездку в некий документ, который должен быть согласован с Украиной".

"Мы сказали честно, если наши коллеги заинтересованы в том, что обещал президент Путин канцлеру Меркель, это можно сделать сегодня, завтра, в любое время. Если идея состоит в необходимости облечь все это в какую-то политическую процедуру, в которой будет и украинская сторона принимать некие решения, но мы рискуем оказаться в той же ситуации, в которой оказался "Нормандский формат" с "формулой Штайнмайера", – сказал российский министр.

Со своей стороны Маас уточнил, что только на переговорах с Лавровым предложил, чтобы Германия и Франция занялись вопросами, связанными с обеспечением свободного прохода по Керченскому проливу. И что в связи с этим в Москве не могли располагать этой информацией заранее.

Справка:

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в Черном море у Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Судна отконвоировали в Керчь. Находившимся на судах 24 украинцам, среди которых двое - сотрудники СБУ, предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ). Наказание по данной статье предусматривает до шести лет заключения.

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