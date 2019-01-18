Происшествия
Прокурор попросил по 9 лет строгого режима для участников запрещенной «Артподготовки»
9 лет попросило гособвинение для трех участников запрещенного в РФ экстремистского движения «Артподготовка». Прения прошли в Московском областном военном суде 18 января.
Соратников покинувшего Россию Вячеслава Мальцева обвиняют в участии в террористическом сообществе и подготовке теракта.
«Прошу признать Олега Дмитриева, Сергея Озерова и Олега Иванова виновными и назначить им наказание в виде девяти лет лишения свободы каждому в колонии строгого режима», – цитирует прокурора «Интерфакс».
Как ранее сообщала «Фонтанка», Дмитриева, Иванова и Озерова задержали 1 ноября 2017 года за несколько дней до объявленной лидером «Артподготовки» Вячеславом Мальцевым революции. При обыске у них якобы нашли бутылки с зажигательной смесью и канистру с горючим. Начинал расследование Следственный комитет, потом материалы забрала ФСБ. Дмитриев и Иванов приехали в Москву из Альметьевска, Озеров – из Арзамаса. По версии следствия, обвиняемые планировали смену власти неконституционным способом.
Справка:
В феврале 2018 года вступившим в силу решением Верховного суда «Артподготовка» признана экстремистской организацией. Вячеслав Мальцев скрывается за границей. После его призывов к революции 5 ноября 2017-го в Москве задержали более 300 человек. В отношении Мальцева возбуждено уголовное дело об организации террористического сообщества. В Петербурге потуги полиции увидеть в членах движения «Свободная Ингрия» революционеров потерпели неудачу.