Прокурор попросил по 9 лет строгого режима для участников запрещенной «Артподготовки»

9 лет попросило гособвинение для трех участников запрещенного в РФ экстремистского движения «Артподготовка». Прения прошли в Московском областном военном суде 18 января.

Соратников покинувшего Россию Вячеслава Мальцева обвиняют в участии в террористическом сообществе и подготовке теракта.

«Прошу признать Олега Дмитриева, Сергея Озерова и Олега Иванова виновными и назначить им наказание в виде девяти лет лишения свободы каждому в колонии строгого режима», – цитирует прокурора «Интерфакс».

Как ранее сообщала «Фонтанка», Дмитриева, Иванова и Озерова задержали 1 ноября 2017 года за несколько дней до объявленной лидером «Артподготовки» Вячеславом Мальцевым революции. При обыске у них якобы нашли бутылки с зажигательной смесью и канистру с горючим. Начинал расследование Следственный комитет, потом материалы забрала ФСБ. Дмитриев и Иванов приехали в Москву из Альметьевска, Озеров – из Арзамаса. По версии следствия, обвиняемые планировали смену власти неконституционным способом.