Лавров: Отказ Киева открывать избирательные участки в РФ призван повлиять на ход выборов

Украинское руководство приняло решение не открывать избирательные участки в РФ во время предстоящих в марте выборов президента республики, чтобы повлиять на результаты голосования в пользу нынешней власти.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Германии Хайко Маасом 18 января, передает ТАСС.

"За решением не открывать выборные участки в дипломатических миссиях Украины в России видим стремление искусственно повлиять на результаты выборов в пользу действующей власти", – отметил Лавров.

На территории РФ про разным оценкам находится около 3 млн украинцев, приехавших в страну на работу.

Выборы президента Украины запланированы на 21 марта текущего года. Действующий глава государства пока официально не объявил о своем участии в кампании, ожидается, что это произойдет 2 февраля. Пока по данным соцопросов Пётр Порошенко занимает 4-5 место в рейтингах симпатий украинских избирателей. Лидером соцопросов остается экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, второе место – у актера Владимира Зеленского.