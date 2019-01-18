Лавров: Отказ Киева открывать избирательные участки в РФ призван повлиять на ход выборов
Украинское руководство приняло решение не открывать избирательные участки в РФ во время предстоящих в марте выборов президента республики, чтобы повлиять на результаты голосования в пользу нынешней власти.
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Германии Хайко Маасом 18 января, передает ТАСС.
"За решением не открывать выборные участки в дипломатических миссиях Украины в России видим стремление искусственно повлиять на результаты выборов в пользу действующей власти", – отметил Лавров.
На территории РФ про разным оценкам находится около 3 млн украинцев, приехавших в страну на работу.
Выборы президента Украины запланированы на 21 марта текущего года. Действующий глава государства пока официально не объявил о своем участии в кампании, ожидается, что это произойдет 2 февраля. Пока по данным соцопросов Пётр Порошенко занимает 4-5 место в рейтингах симпатий украинских избирателей. Лидером соцопросов остается экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, второе место – у актера Владимира Зеленского.