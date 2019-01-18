Bloomberg сообщил о росте состояния Дерипаски на $680 млн с начала года

Состояние российского предпринимателя Олега Дерипаски с начала года выросло на $679 — до $3,5 млрд, сообщает Bloomberg.

«Один из его ключевых активов, En+, подорожал на 19%», — отмечает издание.

В прошлом году состояние Дерипаски значительно уменьшилось (на $5,8 млрд) после наложения санкций минфина США на компании бизнесмена.

6 апреля 2018 года минфин США ввел санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. В список, в частности, попал бизнесмен Олег Дерипаска и принадлежащие ему компании — En+ Group, группа ГАЗ, «Базовый элемент», UC Rusal.

19 декабря прошлого года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США направило уведомление в конгресс США о намерении снять ограничительные меры, введенные в отношении En+ Group, UC Rusal и «Евросибэнерго».

10 января 2019 года глава минфина США Стивен Мнучин подтвердил скорое снятие санкций с указанных компаний. Санкции против Олега Дерипаски при этом останутся в силе.