Петербургский садист - авторитету на Украине: «Я маньяк!»

Замучив девушку на Петроградской стороне, он убил и в Харькове. После угроз перерезать детей, его искали блатные, а догнал розыск Киева.

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Теперь Украина отдаст России петербуржца Деменкова, только когда он отсидит. К тому времени его заочно осудят в Петербурге. У нас его искали с сентября, понимая, что это редкий маньяк. Впрочем, Андрюша сам этим гордится. После очередного убийства девушки в Харькове, он не только оскорбил уважаемого в преступном мире, но и передал ему аудио-признание. И если бы жулики нашли его первыми, новости бы не вышло. «Фонтанка» расскажет о погоне и даст послушать откровения.

Километрах в 20-ти от Киева к вечеру 17 января уголовный розыск столицы Украины задержал 33-летнего петербуржца Андрея Деменкова. Сегодня к полудню, 18 января, его привезли в Харьков. Сейчас Андрей сидит в наручниках перед следователем. Допрос касается недавнего убийства на окраине города, на улице Победы. Накануне там нашли растерзанное тело девушки.

Ищут Деменкова с начала сентября прошлого года. «Фонтанка» сообщала, как в квартире на Разночинной улице обнаружили труп 21-летней девушки по вызову. Перед смертью ее мучили. В розыск объявили Деменкова. Вскоре оперативники поняли, что пока он на Украине, им его не увидеть.

Вряд ли Деменков мог так быстро сбежать на Украину без посторонней помощи. Его отец давно живет под Кавголово с новой семьей, но ему приходится постоянно вытаскивать ребенка из чудесных историй, в основном безобразных. Старшего Деменкова все понимающие люди города знают как ленинградского «центрового» (то есть работающего на Невском проспекте) «Шалтесика». (Прозвище приклеилось еще в начале семидесятых. Валерий Петрович классно играл, а тогда сверкал польский футболист Шолтысик). Валерий Деменков мог всегда достать все, начиная от шмоток, заканчивая дипломом в первый мед. Девяностые он прошел нежно, набрав недвижимости. До сих пор знает всех, кого нужно. Так, когда Валентина Матвиенко избралась губернатором, он чуть ли не первый примчался в Горный институт с охапкой роз. Сыну купил квартиру с высокими потолками, «Мерседес». Сам на «Гелендвагене», на визитке начертано – «решаю сложные вопросы». Как-то устроил сына в «Газпром нефть», да с окладом под 300 тысяч. Но даже при всем уважении к «Шалтесику», молодого менеджера быстро выкинули из корпорации.

Насколько известно автору, у папы остались связи и на Украине. Так что, уважаемые в неформальном мире люди согласились спрятать ребенка. В Харькове ему сняли квартиру на окраине, попросили местных и авторитетных поприглядывать. Андрей повел себя на удивление оригинально. Постоянные посиделки в ресторанах, где ему порой до скандала не нравились устрицы. Блатные Харькова заговорили, что на «бегового» (то есть человека, находящегося «в бегах»), он мало похож.

Под новый год Деменков-младший вызвав проститутку, вновь поиздевался вдоволь, а девица прибежала к знакомым, рассказав о сумасшедшем русском. Его встретили, объяснили, затем отряхнули, отпустили.

После праздников Андрей вызвал девушку еще раз. Уговорил, мол, был не прав, готов финансово искупить. Потом несколько дней ее удерживал и измывался. При этом умудрился позвонить жуликам и похвастаться. Тут до них и дошло. Когда они потратили минуту в сети, и наткнулись на зарисовку о нем на «Фонтанке», старший дал команду привезти Деменкова в багажнике. Деменков понял, что второй раз беседа пойдет в лесу, быстро покончил с жертвой, «съехал с адреса» и послал авторитету аудио-дорожку. «Фонтанка» выкладывает лишь фрагмент, так как большинство оскорблений передать не в состоянии.

play stop mute max volume + 15s repeat - 15s скачать Автор: "Фонтанка.ру" Упс! Необходимо обновиться! Для воспроизведения обновите браузер или Для воспроизведения обновите браузер или Flash плагин

Стенограмма : «… типа, я на машине отъеду и его сам привезу. Ты что меня за олигофрена держишь? … Ты кто? ... в тебе мало, мозгов мало… Например, сейчас я поймал эту, которая меня обворовала. Этим я и был занят. Не знаю, как закончится, может хуже чем в Питере. Хочешь следующим будешь либо ты, либо кто-нибудь из твоей семьи. Я тебе говорю, ты разговариваешь с маньяком».

Прослушав это полностью, резолюцию чуть изменили : «Привезите его в багажнике живым». После чего, как говорится, ребята загорелые с лимана начали рыскать по Харькову и окрестностям. Параллельно подключился уголовный розыск Киева. В столице узнали, что происходит, и выдвинули блатным условие – «ищем вместе, но старшие теперь мы».

Днем, 17 января, технические службы полиции запеленговали его мобильный. Произошедшее читателю представить не трудно: в мотель под Киевом вошли с треском.

Андрей Деменков сразу после задержания

А крепкие харьковские ребята вздохнули. Дальше не их зона ответственности.

В Управлении уголовного розыска Петербурга в курсе. Там тоже жалеют, что Деменков так долго не увидит родину. Вскоре начнется формальная процедура переписки с Украиной, материалы уголовного дела по убийству на Петроградской стороне подготовят для передачи в суд, где последует заочный приговор.

Если Деменкова все же вернут после длительного срока на Украине, молодым сотрудникам придется покопаться в интернете, чтобы восстановить забытую историю. Может еще сохранится страница Деменкова «ВКонтакте», а там девиз: «Слишком дикий, чтобы жить, слишком редкий, чтобы сдохнуть».

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»