Жители Ингушетии просят Путина отменить соглашение о новой границе с Чечней и отправить Евкурова в отставку

Более пятидесяти тысяч подписей жителей Ингушетии с требованием отменить решение об установлении новой границы с Чечнёй переданы в администрацию президента России. Об этом в своём Instagram сообщил адвокат, бывший пресс-секретарь главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова Калой Ахильгов.

"Сегодня в администрацию президента сданы 51 319 подписей жителей Ингушетии за отставку главы Ингушетии Евкурова, отмену Соглашения от 26.09.2018 г., а также за реализацию Закона о реабилитации репрессированных народов", – написал юрист.

Правозащитник Магомед Муцольгов, который присутствовал при передаче подписей, сообщил "Фонтанке", что ответ на обращение обещали дать в течение одного дня, а не трёх, как обычно.

Одновременно с этим было опубликовано видеообращение старейшин Ингушетии к Владимиру Путину с аналогичными требованиями.

"Соглашение о границе предусматривает передачу соседней Республике более 30 000 га земли. Закрепленные в настоящее время в соглашении земли с момента создания нашей республики были в составе Ингушетии. Такое положение закреплено в законах о границах муниципальных образований не только в республике Ингушетия, но и Чеченской республики. При этом Ингушетия является самым маленьким по территории субъектом Федерации с самый высокой плотностью населения после городов федерального значения", – в частности, сказал старейшина, член Совета тейпов ингушского народа Мурад Беков.

Комментариев от представителей главы Ингушетии пока не поступало.

В декабре 2018 года избирком Ингушетии отказал противникам новой границы с Чечнёй в проведении республиканского референдума. Соглашение об установлении новой границы было подписано лидерами Ингушетии и Чечни в сентябре.

В октябре противники решения две недели не покидали центр ингушской столицы город Магас. Решать вопросы не на митингах, а в судах протестующим посоветовали в администрации президента. В конце октября Конституционный суд Ингушетии признал соглашение незаконным. Однако глава республики это решение не признал и обратился в Конституционный суд с требованием проверить законность голосования ингушских депутатов по утверждению договорённости глав республик. КС ничего незаконного в этой процедуре не нашёл.

О том, что противникам соглашения о границе нужно было оспаривать в Конституционном суде иные вопросы, "Фонтанке" ранее сказала судья КС в отставке Тамара Морщакова.

"Может ли любой договор между субъектами нарушать конституционную норму, а именно 12-ю статью и основанные на ней акты, гарантирующие самостоятельность местного самоуправления? Вот о чём надо было рассуждать в суде", – поясняла в декабре одна из создательниц действующей российской Конституции.