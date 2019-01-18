Под Киевом поймали последователя Синей Бороды из Петербурга. Его не вернут, в Харькове он тоже замучил девушку

За убийство девушки в Петроградском районе Деменкова разыскивали с сентября прошлого года. Его задержали под Киевом. Петербуржца не отдадут на родину. В Харькове ему предъявляют обвинение за аналогичное убийство.

По информации «Фонтанки», вечером 17 января оперативники уголовного розыска Киева задержали 33-летнего петербуржца Андрея Деменкова. Это произошло в 20 километрах от столицы Украины, где Деменков снял номер в пригородном отеле. По данным нашего издания, несмотря на то, что правоохранители Украины осведомлены, что Деменкова ищут в России, задержанного ни при каких условиях не выдадут.

В начале сентября в квартире Деменкова на Петроградской стороне полицейские нашли труп 21-летней девушки по вызову. Причем перед смертью над ней издевались. Так в розыск и был объявлен Андрей Деменков.

В позиции украинских силовиков мало политики. Как стало известно нашему изданию, к полудню 18 января Деменкова доставили под конвоем в Харьков. Дело в том, что в квартире на улице Победы, где он жил незадолго до задержания, полицейские Харькова также обнаружили тело девушки. И там эксперт установил на жертве следы от пыток.

Управление уголовного розыска Петербурга уже в курсе произошедшего. Нашим оперативникам понятно, что о какой-либо выдаче заочно арестованного в Петербурге говорить бессмысленно. Сначала Деменков будет арестован и осужден в Харькове, затем отсидит на Украине и только после этого его вернут в Россию.

В ближайшее время «Фонтанка» расскажет, как и почему Деменкова изначально искал преступный мир Харькова. Также мы дадим послушать аудиозапись, где он не только оскорбляет авторитетного во всех отношениях персонажа, но и признается в петербургском и харьковском убийствах.

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