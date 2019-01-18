Интронизация главы новой «независимой церкви» Украины назначена на 3 февраля

Глава новой «независимой церкви» Украины заявил, что торжественное возведение его на кафедру – интронизация – состоится 3 февраля.

Дату так называемый митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко) назвал на презентации книги главы униатской церкви страны (УГКЦ) «блаженнейшего митрополита» Святослава Шевчука.

«Сегодня я хотел бы официально объявить, что интронизация состоится 3 февраля», – сказал Епифаний, слова которого 18 января приводит телеканал «112».

Он пригласил «коллегу» на церемонию, добавив, что новосозданная Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь должны и в дальнейшем развивать сотрудничество и выводить его на более высокий уровень.

Напомним, вчера Верховная рада приняла закон, разрешающий приходам менять подчиненность. Как ожидается, документ будет использовать новая раскольническая церковь для перевода в свои ряды приходов канонической УПЦ. Впрочем, вчера же межфракционное депутатское объединение «Оппозиционная платформа – За жизнь» зарегистрировало инициативу об отмене этого закона.