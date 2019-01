«Живой Журнал» оживят монетизацией блогов

Старейшую блог-платформу «Живой Журнал» ждут масштабные обновления. Сервис livejournal.com получит новое технологическое ядро и новое мобильное приложение, «поскольку в 2018 доля «мобильных» пользователей ЖЖ достигла половины». Анонсировано упрощение навигации, разделы «Вам может быть интересно» и «Свежее».

За деление контента на категории будет отвечать собственная система искусственного интеллекта, которая будет анализировать тексты на базе машинного обучения.

«Это позволит объединить материалы, относящиеся к одной теме, в одну категорию в рейтинге постов и редакционном разделе, внедрить простую сквозную навигацию по темам во всем сервисе, а также оперативно дополнять категории свежим контентом в реальном времени. Также реализация этой технологии позволит запустить систему персональных рекомендаций для пользователей», — сообщили в Rambler Group, которая владеет ЖЖ.

Реанимировать ресурс, который в последние годы терял аудиторию, разработчики намерены также с помощью новых возможностей по продвижению и монетизации блогов.

«Блогерам, которые не входят в число топовых, попадание постов в категории позволит быстрее найти свою аудиторию, а популярные авторы смогут значительно нарастить трафик в своих блогах, что укрепит их позиции как лидеров мнений и расширит возможности для монетизации блога через партнерства с брендами», – отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, появится возможность продвижения контента в промоблоках на других площадках холдинга. До 2013 года ЖЖ отличался отсутствием обязательной рекламы в бесплатных блогах.

«Живой Журнал» появился в 1999 году. Его создал американский программист Брэд Фицпатрик. В 2005 платформу купила американская компания Six Apart. В 2007 компания была продана структуре российского предпринимателя Александра Мамута SUP Media, которая вошла в Rambler Group в 2013 году.

Ежемесячная аудитория платформы превышает 48 млн человек. Владелец ресурса обещает обновления в первом квартале 2019 года.