За качеством – в Санкт-Бетербург. Смольный потратил почти 3 млн рублей на рекламную кампанию с опечаткой

Центр контроля качества, подведомственный комитету по развитию предпринимательства, запустил рекламную кампанию «Петербургской марки качества», но допустил на плакатах ошибку. На развешанных по городу билбордах и плакатах в качестве адреса сайта указан домен sbp.ru, а не spb.ru.

Как сообщают читатели «Фонтанки», аналогичную опечатку можно встретить и на других носителях, например, на наземном транспорте. «Кампания размещена за счёт бюджета? Это возмутительно! Я как налогоплательщик и предприниматель в одном лице разъярен!» – прокомментировал петербуржец Сергей, обративший внимание на неверно указанный адрес сайта. Как следует из данных портала госзакупок, всего Центр контроля качества провел четыре конкурса на кампанию по продвижению «Петербургской марки качества» на общую сумму 2,8 млн рублей.

Так, ООО «АЗ-МЕДИА» за 1,98 млн рублей разместило 12 билбордов в шести районах Петербурга, ООО «Хорошая реклама» за 307,5 разместило аналогичную рекламу на общественном транспорте, ООО «АЙСИЮ» за 86,7 тысячи рублей исследовало конъюнктуру рынка в рамках подготовки кампании, а рекламное агентство «Белые ночи» за 393,6 тысячи рублей разработало и изготовило сами информационные материалы.

В комитете по развитию потребительского рынка на момент публикации комментарий не предоставили. Вадим Ципилев, руководитель проекта в РА «Белые ночи», сообщил, что агентство претензий не получало.

«Все макеты, которые размещаются, во-первых, согласовываются с заказчиком, во-вторых, делаются на основе информации, присланной заказчиком», – сказал он. По его словам, получив материалы от Смольного, компания не проверяла информацию на предмет опечаток и не проверяла актуальность ссылок.

«Петербургская марка качества» – это городской знак качества, созданный для продвижения товаров и услуг местных производителей и информирования жителей о наличии таких товаров на потребительском рынке Санкт-Петербурга. Он был создан еще в 2006 году, но большой популярности не получил. В 2016 году комитет по развитию потребительского рынка решил реанимировать проект и начал активно продвигать знак качества.