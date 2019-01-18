Петербургу добавят три перехватывающих парковки на 171 машину. Еще шесть спроектируют

В 2019 году СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» запланировало строительство трех новых перехватывающих парковок и проектирование еще шести. А стоянку у метро «Рыбацкое» продолжат автоматизировать.

Как сообщили 18 января в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, новые перехватывающие стоянки появятся около станций метро «Проспект Большевиков», «Проспект Ветеранов» и «Ломоносовская». Их общая вместимость составит 171 автомобиль. На стоянке у метро «Рыбацкое», рассчитанной на 77 машино-мест, продолжат отдельные строительно-монтажные работы, которые должны в том числе автоматизировать парковку.

Также будут разработаны проекты перехватывающих стоянок у станций метро «Выборгская», «Улица Дыбенко», «Шушары» и «Старая деревня» и еще двух у железнодорожной станции Царское Село. У станции метро «Беговая» спроектируют городскую автостоянку.

Сейчас в Петербурге работают 18 городских автостоянок, рассчитанных в общей сложности на 2312 автомобилей и 378 автобусов, и 15 перехватывающих парковок общей емкостью 1656 машино-мест. Последние позволяют водителям временно оставлять свои машины рядом с конечными станциями метро, чтобы пересесть на общественный транспорт.