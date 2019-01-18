Facebook и Twitter ответили Роскомнадзору о локализации персональных данных россиян в РФ
Facebook и Twitter ответили на запрос Роскомнадзора о предоставлении сведений по локализации данных россиян на территории РФ. Сейчас надзорное ведомство изучает эти документы, сообщил 18 января представитель ведомства Вадим Ампелонский.
По его словам, месяц назад Роскомнадзор потребовал от иностранных компаний дать информацию о локализации баз персональных данных российских пользователей на серверах, расположенных на территории страны. Ответы чиновники получили накануне.
«Сегодня мы проанализируем полученную информацию и сообщим о дальнейших действиях в понедельник [21 января]», – сказал Ампелонский, слова которого приводит «Интерфакс».
Он не стал говорить о том, какие именно сведения получил Роскомнадзор от Facebook и Twitter.
Справка:
Роскомнадзор 17 декабря направил письма в Twitter и Facebook о необходимости соблюдения законодательства о локализации хранения данных российских пользователей на территории РФ. Срок для юридически значимого ответа компаний был назначен через 30 дней - на 17 января 2019 года.
В случае, если компании ответят отказом на требование или проигнорируют его, они будут оштрафованы на 5 тысяч рублей каждая, а затем им вновь отведут срок от полугода до года для локализации данных, говорил глава ведомства Александр Жаров.
Он выразил надежду, что в течение этого периода будут введены оборотные штрафы, которые станут для компаний более существенным стимулом для исполнения законодательства. При этом, по его словам, вопрос о блокировке не стоит.