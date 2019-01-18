Facebook и Twitter ответили Роскомнадзору о локализации персональных данных россиян в РФ

Facebook и Twitter ответили на запрос Роскомнадзора о предоставлении сведений по локализации данных россиян на территории РФ. Сейчас надзорное ведомство изучает эти документы, сообщил 18 января представитель ведомства Вадим Ампелонский.

По его словам, месяц назад Роскомнадзор потребовал от иностранных компаний дать информацию о локализации баз персональных данных российских пользователей на серверах, расположенных на территории страны. Ответы чиновники получили накануне.

«Сегодня мы проанализируем полученную информацию и сообщим о дальнейших действиях в понедельник [21 января]», – сказал Ампелонский, слова которого приводит «Интерфакс».

Он не стал говорить о том, какие именно сведения получил Роскомнадзор от Facebook и Twitter.