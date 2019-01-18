Вход на «Площадь Восстания» на неделю ограничат в вечерний час пик

Первый вестибюль станции метро «Площадь Восстания» (выход на улицу Восстания) изменит привычный режим работы из-за ремонта эскалатора.

Как рассказали в пресс-службе петербургской подземки, ремонтные работы на подъёмнике продлятся с 22 по 27 января. По рабочим дням с 17:00 до 19:30 вход на станцию будет ограничен.

Из-за ремонтов эскалаторов до 29 марта по вечерам ограничивают вход на станцию «Невский проспект» и до 15 марта на станцию «Чкаловская».