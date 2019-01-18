Пресс-релизы
12 февраля - круглый стол «Ипотека изменила курс. Что дальше?»
«Фонтанка.ру» в рамках проекта «Недвижимость Петербурга» проводит круглый стол по теме: «Ипотека изменила курс. Что дальше?»
Приглашаем представителей строительных компаний и банков обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Что происходит на рынке ипотеки? Был ли прошлый год удачным? Почему?
- Почему изменилась ставка и будет ли она меняться дальше?
- Как изменился спрос на ипотеку? Какие прогнозы активности заемщиков на этот год? Какие еще факторы будут влиять на активность?
- Велика ли доля сделок с ипотекой у строителей? Повлияют ли поправки в ФЗ-214 на активность ипотечных заемщиков и покупателей жилья? Если да, то каким образом?
- Как население обслуживает ипотеку? Велика ли просроченная задолженность? Как работают с должниками? Механизмы реструктуризации ипотечных долгов.
- Перспективы рынка.
По вопросам участия обращаться:
Ольга Карпусь
+7(812)416-777-3
ok@fontanka.ru