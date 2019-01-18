На 20% подскочил средний чек россиян в декабре

Средний чек в конце года традиционно резко вырос на фоне предпраздничных закупок на 18,2% относительно ноября и достиг отметки 624 рубля. Об этом сообщает исследовательский маркетинговый холдинг "Ромир".

По сравнению с последним месяцем 2017 года чек прибавил 6,5%. Номинально размер среднего чека в минувшем декабре превзошел значения двух предыдущих лет, но уступил уровню декабря 2015 и 2014 годов.

Наибольший рост предпраздничного чека был зафиксирован на Урале (+26,5%) и на Дальнем Востоке (+27%). Более чем на 20% чек вырос также в Приволжском (+24,5%) и Сибирском (+20,3%) округах. А вот в центре страны (+18%), на северо-западе (+15,9%) и на юге (+16,2%) чек рос ниже средних по стране показателей.

В самом богатом городе страны Москве средний чек в декабре рос медленнее всего (+15.6%), с 713 до 824 рублей. Годовой рост чека в столице оказался еще более скромным – лишь 8,7%.

В то же время в Петербурге месячный рост среднего чека смог обогнать и Москву и общероссийское значение. В декабре горожане за один раз тратили 801 рубль, что на 19,4% больше, чем месяцем ранее. Однако годовой рост в северной столице оказался куда ниже, чем в Москве. Всего 5,5%.

Сильнее всего средний чек вырос в гипермаркетах (+19,9%) и при торговле "через прилавок" (+15.5%). В магазинах среднего формата и у дома чек в декабре прибавил 11-14%.

Выводы получены на основе анализа покупок 40 000 покупателей из 15000 домохозяйств в 220 городах с населением свыше 10 тысяч человек.

Сразу после новогодних праздников "Росстат" сообщал о росте инфляции на 0.5% из за роста НДС с 1 января с 18% до 20%. В минувшую среду официальная государственная статистика фиксировал инфляцию уже на уровне 0.7% всего за 2 недели нового года.

Ранее эксперты "Фонтанки" прогнозировали инфляцию 2019 года в "двузначных цифрах".

"Инфляция подскочит до двухзначного уровня, если говорить о реальной инфляции, то есть за 10%", – говорил экономист Андрей Мовчан.

"В 2019 году, боюсь, она подскочит под 20-22%", – отмечал в свою очередь бизнесмен Андрей Потапенко.