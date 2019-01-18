Всего один футбольный клуб из России вошел в топ-30 Европы по доходам

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал результаты анализа финансового состояния клубов. Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на исследование, единственной российской командой, вошедшей в топ-30 по доходам, стал петербургский «Зенит».

Сине-бело-голубые расположились на 28-й строчке с результатом 169 млн евро. Отмечается, что, по сравнению с 2016 годом, петербуржцы заработали меньше на 7 процентов, то есть на 12 млн евро.

Напомним, что, по данным аналитической системы СПАРК, «Зенит» по итогам 2017-го показал отрицательный баланс впервые за три года https://www.fontanka.ru/2018/07/31/048/ . Убыток составил «минус 231,4 млн рублей» при выручке в 9,7 млрд. В 2017 году сине-бело-голубые финишировали на третьем месте в чемпионате России, а также дошли до 1/8 финала Кубка России и до 1/16 финала Лиги Европы.