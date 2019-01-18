Выходные в Финляндии 19-20 января: «Три сестры» по-фински и «Скрытые сокровища» для туристов

В финской столице выдались культурные выходные - театралов зовут на балет и спектакль по Чехову. Любители путешествий в поисках идей для приключений идут на «Матку», в то время как Лаппеенранта предлагает обвенчаться в уникальном месте.

Ксения Потеева

В субботу на юге Финляндии ожидается минус 11 градусов Цельсия, на севере страны будет до минус 18. В воскресенье может похолодать еще на пару градусов, однако снегопадов синоптики не обещают.

С 18 по 20 января в Хельсинки проходит крупнейшая в Северных странах туристическая выставка Matka, темой которой в этом году стали «Скрытые сокровища». В ней примут участие более 1000 туроператоров, представителей курортов и отелей из 80 стран. В эти же дни в Выставочном центре проходит ярмарка Caravan 2019 об автомобильном туризме и автодомах и выставка, посвященная недвижимости за рубежом. В выходные посетителей ждут с 10 до 18 часов, единый билет для взрослых стоит 16 евро.

19 января на катке под открытом небом возле Железнодорожного вокзала устроят семейную субботу. В 14 часов начнутся показательные выступления фигуристов. Вход для взрослых стоит 6 евро, для детей – 3 евро.

В Городском музее Хельсинки (Алексантеринкату, 16) в субботу пройдет бесплатная экскурсия на русском языке. Начало в 14:00, вход свободный.

А в «Атенеуме» до 20 января открыта выставка «Встречи в городе», посвященная финскому искусству ХХ века и влиянию урбанизации на уклад жизни в Финляндии. Билет для взрослых стоит 17 евро.

В Финском национальном театре в субботу и воскресенье покажут спектакль «Три сестры» режиссера Пааво Вестерберга. Знакомство с финским театром обойдётся в 37-47 евро.

На сцене Финской национальной оперы в выходные покажут балет «Русалочка». С помощью 3D-технологий артисты окажутся в окружении подводного мира. За шоу просят от 15 до 109 евро.

В воскресенье в культурном центре Корьямо организуют блошиный рынок, где можно найти одежду, украшения, товары для дома. Торговля будет идти с 11 до 16 часов.

На горнолыжном курорте Рука 18 января стартует фестиваль Полярного света, который продлится до 2 февраля. Любоваться световыми инсталляциями предлагают прямо во время катания, а по пятницам разрешат скользить по склонам поздно вечером – с 19 до 23 часов.

В Лаппеенранте на территории Крепости построили снежную церковь святого Лаврентия. Там будут проходить богослужения, и там можно будет даже обвенчаться. А в Художественном музее Лаппеенранты 19 января откроется выставка в честь 90-летия Союза художников. Экспозиция «Свежие краски» включает работы 24 финских художников.

А в Хамине 19 января на рыночной площади (Сатамакату, 12) пройдет ярмарка Святого Генриха. С 8 до 16 часов там будут торговать товарами местных фермеров и изделиями ручной работы.

Виктория Трифонова, "Фонтанка.ру"