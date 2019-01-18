Пилотов столкнувшихся в Японском море истребителей нашли и спасли

Двоих пилотов столкнувшихся в Японском море истребителей нашли. Они живы, заявило днем 18 января Минобороны РФ.

Оба военнослужащих находились в воде, отмечает ведомство. О спасении первого летчика стало известно около 11.25 по московскому времени. Еще через полчаса появилась информация об эвакуации второго, сообщает «Медуза». Состояние летчиков оценивается как удовлетворительное.

Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись над акваторией Японского моря 18 января. По одной из версий, во время учений «в сложных метеорологических условиях ведомый самолет потерял в облаках ведущего, в результате чего они столкнулись в воздухе».