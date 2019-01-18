ВЦИОМ: Каждый пятый россиянин собрался в прорубь на Крещение. Большинство не по религиозным причинам

Принять участие в крещенских купаниях в 2019 году "изъявили готовность" 20% россиян. Об этом сообщает ВЦИОМ 18 января.

Количество потенциальных участников этого религиозного обряда за год выросло на 5%. В 2018 году лезть в прорубь были готовы лишь 15% участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Среди желающих преобладают мужчины (29%). Из них каждый третий (36%) – молодой человек от 18 до 24 лет. Каждый четвёртый ценитель купели во льдах живёт на селе.

Женщин, готовых нырять на морозе, всего 12%. 6% – это дамы старше 60 лет.

Две трети россиян (63%), собирающихся окунуться в прорубь, сказали, что для них это стало ежегодной традицией.

По религиозным соображениям участвует в крещенских купаниях лишь каждый пятый (19%). Ещё меньше январских купальщиков (14%) утверждают, что это полезно для здоровья.

Опасения за реакцию организма на стрессовые температуры остаются одним из главных сдерживающих факторов для тех, кто не рискует повторять зимой летние водные процедуры под открытым небом. Каждый третий (31%) из 79% противников купаний ссылается на страхи, связанные со здоровьем. Однако чаще россияне ссылаются на планы просто поздравить близких с этим православным праздником (83%), поход в церковь за святой водой (52%) и праздничный стол с близкими (45%).

Государственные социологи уточняют, что каждый третий (32%) участник опроса планирует в этот день посетить церковные службы.

Для крещенских купаний в Петербурге оборудовали 28 купелей. "Доктор Питер" рассказывает, как минимизировать риски водных процедур на морозе.

Тем временем в МЧС Курганской области призвали жителей приходить на крещенские купания с друзьями, чтобы "если что-то произошло, человека опознали, рассказали, кто это, как и почему".