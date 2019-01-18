За бой с полицией у Володарского моста будут судить ветерана чеченской войны. Он хочет, чтобы его выслушал народ

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело Дмитрия Лосева, обвиненного в посягательстве на жизнь полицейского и покушении на убийство. Ветеран чеченской войны считается автором перестрелки у Володарского моста в феврале 2018 года.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 18 января, Лосев заявил ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных. Набор вмененных статей не исключает пожизненного заключения.

Лосева ранили и задержали 28 февраля на Октябрьской набережной. По версии обвинения, он в состоянии опьянения управлял автомобилем Ford C-Max, столкнулся с попутной машиной, в ожидании ДПС сходил домой за помповым ружьем, шестью выстрелами расстрелял машину оппонентов и по одному разу выстрелил в каждого из них. Проезжавший мимо полицейский попытался его урезонить, на что Лосев, как считает следствие, с целью убийства произвел на уровне тела сотрудника не менее двух выстрелов из ружья. При задержании подозреваемый был ранен.

Лосеву предъявили обвинение по статьям 105 УК «Покушение на убийство», 317 УК «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и 167 УК «Умышленное повреждение имущества».

Дмитрий Лосев – уроженец Псковской области, ветеран первой чеченской войны. Служил срочную службу в 129-м гвардейском мотострелковом полку в Каменке (ныне 138-я ОМСБ). В конце 1994-го подразделения Минобороны по указу президента Ельцина начали операцию в Чечне. 129-й полк шел в авангарде, участвовал в пятидневной битве за Ханкалу, после чего в Грозный вошли основные части Восточной группировки российских войск.