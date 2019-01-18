Группа «Эталон» открыла центр заселения в ЖК «Самоцветы»

ГК «Эталон»

С декабря 2018 года идет заселение третьего корпуса в жилом комплексе «Самоцветы» по адресу: Уральская улица, дом 6, стр. 1, который был сдан в эксплуатацию в середине сентября 2018 года. Группа «Эталон» для удобства будущих собственников открыла в жилом комплексе центр заселения.

Совместная работа сотрудников компании-застройщика «Эталон ЛенСпецСМУ», управляющей организации «Сервис-Недвижимость»* и компании «ЭталонКонсалт» (входят в Группу «Эталон») позволяет новоселам оперативно решить вопросы, связанные с приемкой-передачей квартиры.

В едином офисе клиенты могут пройти процедуру приемки-передачи квартиры или коммерческого помещения, получить ключи, подготовить документацию для оформления права собственности, заключить договор с управляющей организацией, получить паспорта приборов учета, проконсультироваться со специалистами по вопросам, связанным с управлением и обслуживанием дома.

На сегодняшний день ключи от квартир получило более 25% клиентов.

«Центр заселения в ЖК «Самоцветы» – это наш первый опыт создания так называемого «единого окна» для будущих собственников. Клиентам больше не нужно принимать квартиру на объекте, а затем возвращаться в центральный офис и обходить множество кабинетов, чтобы оформить все документы и получить ключи от квартиры. Теперь вся процедура проходит в одном офисе, что, безусловно, очень удобно. В дальнейшем мы планируем использовать такой формат на всех новых объектах», – говорит Алла Винник, генеральный директор АО «Сервис-Недвижимость».

*АО «Сервис-Недвижимость» образовано в 2007 году в составе Группы «Эталон». Основные направления деятельности управление и эксплуатация многоквартирных жилых домов и объектов нежилого фонда в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день в управлении и обслуживании организации находятся 102 многоквартирных дома и 14 коммерческих объектов.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Самоцветы» – застройщик АО ССМО «ЛенСпецСМУ», проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/samotsvety/