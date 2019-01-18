Чашка кофе спасла беременную при пожаре в газетном комплексе на Ленинском

ЧП в здании Санкт-Петербургского газетного комплекса на Ленинском проспекте, где погибли три человека, не связано с нарушениями требований пожарной безопасности. В этом уверен директор предприятия Валерий Туманов, пообщавшийся 18 января с «Фонтанкой».

По словам топ-менеджера, сотрудники МЧС действительно проверяли комплекс в конце прошлого года, но нарушения, которые те выявили, не являются грубыми. Последнее предписание компания получила 10 января.

«Административные правонарушения там есть, но, с моей точки зрения, они никак не связаны с тем ЧП, о котором мы говорим. Насколько я знаю, там был взрыв. Что там могло взорваться в комнате, где занимаются ремонтом кассовых аппаратов, я не знаю», — сказал Туманов.

Он отметил, что взрыв произошёл в 40-метровой комнате, с трёх сторон её окружали коридор, курилка и туалеты. Арендодатели осматривали помещение две недели назад, «странных» баллонов или канистр в нём не заметили. По словам Туманова, в результате взрыва и последующего пожара погибли специалист по ремонту кассовых аппаратов ООО «АВС Юнисэил ЦТО» и два его клиента. Беременная супруга одного из них спаслась благодаря желанию выпить кофе. Перед взрывом женщина вышла к кофейному аппарату.

Пострадавшая сотрудница Петербургского завода измерительных приборов, который также арендует помещения в газетном комплексе, рассказала «Фонтанке», что после взрыва в стене образовался огромный проём. Из него шли дым и огонь, навесные потолки в комнате частично обрушились. Дым быстро распространился по коридору.

Директор ООО «АВС Юнисэил ЦТО» Василий Вагичев давать комментарии отказался.