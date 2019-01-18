На Воронежской обновят 760 метров трубопроводов. Движение ограничено до мая

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» начало реконструировать участок распределительной сети во Фрунзенском районе. Новые трубы будут защищены от коррозии.

Работы ведутся на участке распределительной сети диаметром 300 мм, проходящей по Воронежской улице от дома 52 до Прилукской улицы. Как сообщает 18 января пресс-служба «Теплосети», в ходе реконструкции модернизируют 760 метров трубопроводов. Их оснастят защитой от коррозии и химически агрессивных сред, что позволит продлить их срок службы и снизить тепловые потери и риск возникновения аварий.

Сейчас закончен первый этап работ: теплоэнергетики смонтировали 920 метров временной теплосети и переподключили к ней потребителей. В ходе второго этапа полностью заменят изношенный участок тепловой сети.

До 1 мая 2019 года в связи с производством работ на участках Воронежской улицы от Прилукской до Курской улиц и от Курской до дома 52 будет ограничено движение транспорта. По данным ГАТИ Петербурга, оба участка перекрыты с 3 декабря 2018 года, а движение на перекрестке Воронежской и Прилукской улиц ограничено.