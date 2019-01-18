Главный синоптик про уборку города: Если искать проблему в погоде, то ее нет

Снегопад вновь засыпал улицы Петербурга. Но главный синоптик города ругать погоду не велит: аномалий в ней нет. Просто надо уметь вовремя убираться. Снег еще непременно вернётся, а в ближайшие выходные еще и похолодает.

фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов не видит «аномалий» в снегопаде 17 января. Более того, он призывает радоваться «классической» зиме, которая в наших широтах скорее редкость. В интервью «Фонтанке» «часовой погоды» рассказал, что надеяться на оттепель не стоит. А в ближайшие дни, наоборот, наступят заморозки.

- Александр Михайлович, в середине осени мы с вами констатировали целую массу аномалий. Пока чиновники, отвечающие за уборку города, не успели ничего сказать про аномальную зиму, проверим этот тезис на вас. Снег насколько особенный в этом году? Я про объёмы.

– Да, нынешний снегопад самый сильный пока. Но не могу его назвать уникальным. Много раз в прошлые зимы за один снегопад выпадало до 20 сантиметров. На этот раз получилось 18,7 мм осадков. Снегопад начался вчера утром и продолжался в городе примерно до 19:30. В Кронштадте закончился раньше. Практически 12 часов подряд шёл снег. Выпало 49% от месячной нормы. Сравнивать можно с декабрём 2009 года, когда 26 числа выпало 28 мм осадков. Да, осадки можно назвать «значительными». Но высота снежного покрова, например, в Ломоносове составила 10 сантиметров. Там было теплее. На севере города до 18 сантиметров. Там плюсовой температуры не было. В центре отрицательные температуры вернулись к ночи.

- Когда снег снова падёт на наши головы и под усердные ковши коммунальщиков?

– Когда будет следующий снегопад, тяжело сказать. Циклоны идут к нам. Но сейчас уже выпало 18 мм. Навряд ли следующий циклон принесёт так много. Скорее, будет примерно столько же снега, сколько было до вчерашнего снегопада.

- То есть аномалий нет?

– Нет. Зима довольно снежная. В аномалии можно записать наличие снега в Новый год! С 2013 года не было. На этот раз и весь декабрь был хороший. Снежный покров был устойчивым вторую и третью декаду. К Новому году был запас 16-17 сантиметров. Для примера: прошлый год – 1 сантиметр. Позапрошлый – вообще без снега. 2016, Новый год – 1 сантиметр. В 2015-м снег весь растаял к 1 числа. Новый год 2013 года был рекордсменом последних лет в этом смысле – 10 сантиметров. А рекордными остаются 2010 и 2011 годы. В 2010 году в первой декаде января было 48 сантиметров снега в центре города. В 2011 году после Нового года было 42 сантиметра. В этом году все было пока меньше в два раза. Но нынешний снегопад позволит превысить эти отметки первой декады года.

За весь ряд наблюдений самые снежные годы – 1955-57. И 1982, когда в середине января было до 57 сантиметров снега. Так что сейчас аномалии по объёмам снега нет. Что будет дальше, сказать трудно. Но впереди перспектива циклона, таять не будет. То есть перспектива накопления снежного покрова хорошая. Притом что в Петербурге начало года – не самое снежное время. Самый сильный снег у нас в феврале и даже в начале марта.

- Какие температурные аномалии уже зафиксированы?

– Температурных аномалий в этом году не было. У нас эта зима очень хорошая. Постоянная отрицательная температура воздуха. Нет сильных морозов. Довольно комфортно. Слякоти нет. Зелёной травы нет. В ближайшие дни и до конца января таять не будет. В ближайшие выходные будет похолодание. До -10...-15 градусов в ночь на субботу. В городе до -10. Днём повышения серьёзного температуры не будет.

- Но вчера была оттепель. Это ли не аномалия?

– Да, днем в центре города доходило до небольшого плюса. Все оттепели нынешней зимы пока доходили только до +1 градуса, и они все были кратковременными. Это приводит к тому, что не происходит активного разрушения снежного покрова. Примерно так же будет в ближайшей перспективе, до конца января. Все оттепели будут краткосрочными. И здесь нет аномалий. Когда будет ближайшая, я не скажу сейчас. Всё время впереди отрицательная температура. Не выше -5 градусов.

- Ледостав в этом году тоже «нормальный»?

– А вот ледостав в этом году пришёл позднее. Не было сильных морозов ещё. Нева покрыта льдом до набережной Лейтенанта Шмидта, до Благовещенского моста. Но это ладожский лёд, который пришёл в начале зимы и остался с нами. Он здесь просто застревает и смерзается. Своего льда на Неве нет, река ещё не встала. Лёд доходит только до Новосаратовки. Это лишь половина Невы. Остальные реки подмёрзли сами. Но лёд не толстый. Люди не ходят и правильно делают.

- И на льду Фонтанки рыбу не половишь. Что в заливе и на Ладоге?

– В Финском заливе хороший припай, и на северном до Зеленогорска, и на южном берегу до Ломоносова, с толщиной до 30 сантиметров. И он пока там не меняется, там можно смело ловить рыбу. Тем более 15-го числа закончился запрет выхода на лёд. И ширина припая значительная. На Ладоге есть надёжный лёд на южном берегу, но само озеро пока мало покрыто льдом. Ловить рыбу на Ладоге спокойно можно в бухте Петрокрепость.

- Сосульки тоже не назовём аномальными?

– Не вижу их. Те маленькие оттепели не приводили к образованию каких-то больших сосулек. У нас тут обычно они есть на Васильевском острове. Сейчас не было пока.

- Зато под ногами лёд есть точно.

– Скользко, да. Гололёд есть практически везде. Надеяться, что гололёд растает сам, не приходится. Но отказ от соли всё равно верное решение. Её используют только в частном порядке муниципалы. Я могу только приветствовать отказ от соли.

- Чиновники тоже пока не передумали. Вы же с ними вчера плотно общались по снегопаду. Есть перемены в их подходе к уборке?

– К сожалению, эти вопросы они с нами никогда не обсуждали. Всё сами решают. Ничего по набору запрашиваемой у нас информации пока не изменилось. Как передавали сводки в Смольный и в администрацию области, так и передаём.

- То есть из аномалий этой зимы, если очень хочется их найти, остаётся только пресловутая «лопата Беглова», которая досталась главам районов. Записываем в аномалии?

– Может, поэтому так снег и убирается, что чистят чиновники? Прямо скажем, вчера маленькие улицы в центре города не очень хорошо очищены были, даже на мой лояльный взгляд. К утру сегодняшнего дня мой маршрут от дома до работы через центр города весь был почищен. Зима в этом году хорошая. И она продолжает ранее обсуждаемый с «Фонтанкой» удивительный ряд: очень хорошее лето, дважды очень хорошая осень и теперь хорошая зима. Кто-то не любит морозы, кто-то не любит дождь зимой. Сейчас нет ни одного, ни второго.

- Получается, что никакого ужаса с погодой нет. Убирать разучились?

– Не ко мне вопросы. Но если искать причину в погоде, то её нет. Выпадает то по 1-2 сантиметра снега в день, не считая вчерашнего дня. И снег идёт не каждый день. Вопрос в том, как устроена уборка. Я смотрю в окно своего рабочего кабинета (Росгидромет в Петербурге находится на 23-й линии Васильевского острова. – Прим. ред.) и вижу самосвалы, полные снега. Шутим с коллегами, что снег у нас воруют. Знаем, знаем, что весь центр страдает. Сам в центре живу. Но на самом деле не о чем говорить про аномальности снегопадов до сегодняшнего дня. И даже прошедший первый сильный снег не аномальный.

- Новая городская власть, тем не менее, говорит про режим готовности к ЧС. Если снега ещё нападает, можно комендантский час вводить?

– Не вижу никакого смысла в угрозах ЧС. ЧС – это когда переселять людей нужно, ставить палатки. А тут просто снег выпал. Зима же. Наверное, какая-то перестраховка. Тем более вчера три часа был плюс. Без оттепели было бы снега побольше. ЧС – это когда снегом так заносит, что по трассе Москва – Петербург машины не могут проехать. А такое было пару лет назад. Там нужно было людей спасать, которые никуда из десятикилометровых пробок не могли деться. Мёрзли на трассе. Может быть, действительно, разговоры про ЧС нужны для лучшей уборки.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»