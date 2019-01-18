Дебаты начались. Беглов ответил Вишневскому на предложение привлечь дополнительные силы к уборке снега

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов считает, что депутат Законодательного собрания от партии «Яблоко» Борис Вишневский должен был выйти убирать город с лопатой, а не раздавать комментарии журналистам. Соответствующее заявление он сделал ночью 18 января в рамках инспекции по уборке снега.

Видеозапись слов Беглова публикуют «Невские новости», чьи корреспонденты оказались рядом с врио губернатора.

«Вишневский призвал (привлечь к уборке снега. – Прим. ред.)... знаете его, да? Студентов, всех остальных. Лучше бы законы правильные принимал, я условно говорю. Вишневский много говорит, а на городской субботник уехал в Германию и Австрию. А сегодня вместо того, чтобы взять лопату и убирать, даёт комментарии. Говорить легко, делать сложно», – заявил Беглов.

Ранее депутат Борис Вишневский предложил привлечь к уборке снега в городе сотрудников Росгвардии, в связи с чем направил письменное предложение руководству ведомства.

Как писала «Фонтанка», нынешняя зима выдалась в Петербурге непривычно снежной. Осадков выпало в четыре раза больше, чем в прошлом году. Из-за нехватки дворников городских учителей призвали лично взяться за борьбу с сугробами.

Добавим, что в сентябре состоятся губернаторские выборы. Борис Вишневский уже заявил о намерении принять в них участие. Предвыборный штаб также собирает Александр Беглов.