«Пассажиравтотранс» благодарит горожан, выталкивавших автобусы из снега

Транспортное предприятие «Пассажиравтотранс» 18 января выразило благодарность жителям Петербурга, помогавшим водителям застрявших в снегу автобусов накануне.

«В сложной ситуации жители вновь продемонстрировали готовность помочь и неравнодушие. «Пассажиравтотранс» благодарит пассажиров и прохожих за помощь, оказанную городскому автобусному транспорту», – заявили в компании.

Там также добавили: несмотря на погодные условия, по маршрутам курсировали 1500 автобусов, однако в сложных условиях они двигались с увеличенным интервалом. Справедливости ради, на предприятии отметили, что буксовавшему подвижному составу помогали не только пассажиры, но и дежурные автомобили технической помощи.

«Фонтанка» рассказывала как минимум о двух случаях, когда автобусы толкали горожане: на улице Ушинского и пересечении Черкасова – Киришской.