Setl City сдала два дома пятой очереди ЖК «Чистое небо»

Setl City

Setl City ввела в эксплуатацию дома 5.1 и 5.2 пятой очереди ЖК «Чистое небо» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Корпуса распложены вдоль Комендантского пр. Общая площадь квартир в них – около 70 тыс. кв. м.

Вместе с корпусами возведены две подземные автостоянки, рассчитанные в общей сложности на 786 мест, и одна надземная закрытого типа на 236 автомобилей.

Дом 5.1 состоит из четырех разновысотных секций, от 19 до 21 этажа. В нем спроектированы квартиры от студий до трехкомнатных – все они будут передаваться покупателям с полной чистовой отделкой. На первом этаже располагаются встроенные коммерческие помещения общей площадью более 2,3 тыс. кв. м. Во дворе дома Setl City благоустроила детскую площадку с качелями, песочницей, качалками, детским игровым комплексом, а также зону для отдыха взрослых и спортивную площадку. Высажено более 1200 деревьев и кустарников, среди которых липа, сирень и жимолость.

Дом 5.2 представляет собой 25-этажное здание с одной выделяющейся секцией, расположенной перпендикулярно остальным. В доме спроектированы квартиры от студий до четырехкомнатных, а первый этаж занимают коммерческие помещения общей площадью почти 4 тыс. кв. м. Как и в корпусе 5.1, во дворе этого дома Setl City оформила детскую площадку с разными видами качелей, каруселью, детскими игровыми комплексами, песочницей и домиком-беседкой. Благоустроена площадка для отдыха взрослых, а в спортивной зоне установлены тренажеры разных видов и теннисный стол. Setl City высадила почти 2800 кустарников и деревьев и создала на внутренней территории прогулочную зону с пешеходными дорожками.

Напомним, что в декабре в эксплуатацию был введен корпус 5.3 пятой очереди строительства ЖК «Чистое небо». На территории ЖК также завершается строительство второго детского сада на 190 мест с бассейном, продолжается возведение третьего детского сада на 220 мест с бассейном и школы с двумя бассейнами, рассчитанной на 1100 учащихся. Первый муниципальный детский сад на 190 детей, построенный на средства Setl City, уже работает.

Эксклюзивным брокером проекта «Чистое небо» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Чистое небо» – застройщик ООО "Строительная компания "Каменка", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/chistoe-nebo/ declarations